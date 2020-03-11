Банк Англии понизил базовую ставку до 0,25% из-за коронавируса

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Банк Англии во вторник провел специальное заседание и принял решение понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25% на фоне ситуации с коронавирусом, следует из пресс-релиза регулятора.
Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов.
Снижение ставки, как считает регулятор, поможет поддержать доверие бизнеса и потребителей в трудную минуту, увеличить денежные потоки предприятий и домохозяйств, а также снизить стоимость и улучшить доступность финансирования.
Британский регулятор также объявил о новой программе финансирования, она носит название "Схема срочного финансирования с дополнительными стимулами для малых и средних предприятий (TFSME)". Она будет финансироваться за счет резервов центробанка. Участникам TFSME в течение следующих 12 месяцев будет предложено финансирование сроком на четыре года по процентным ставкам на уровне базовой ставки или очень близко к ней. "Дополнительное финансирование будет доступно банкам, которые увеличивают кредитование, особенно малым и средним предприятиям", - отмечает регулятор.
"После распространения вируса Covid-19 цены на рисковые активы и сырьевые товары резко упали, а доходность гособлигаций достигла рекордного минимума, что сопровождалось заметным ухудшением аппетита к риску и перспектив роста экономики Великобритании и мира в целом", - пишет регулятор. На этом фоне Банк Англии решил принять меры для того, чтобы "помочь британским предприятиям и домохозяйствам преодолеть возможные экономические трудности, связанные с Covid-19". Следующее очередное заседание Банка Англии состоится 26 марта.