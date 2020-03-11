Банк Англии понизил базовую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Британский регулятор также объявил о новой программе финансирования, она носит название "Схема срочного финансирования с дополнительными стимулами для малых и средних предприятий (TFSME)". Она будет финансироваться за счет резервов центробанка. Участникам TFSME в течение следующих 12 месяцев будет предложено финансирование сроком на четыре года по процентным ставкам на уровне базовой ставки или очень близко к ней. "Дополнительное финансирование будет доступно банкам, которые увеличивают кредитование, особенно малым и средним предприятиям", - отмечает регулятор.