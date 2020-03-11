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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T10:19+0300
https://ria.ru/20200311/1568416291.html
Курс доллара в начале торгов снизился до 71,38 рубля
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225361_0:15:3037:1723_1036x0_80_0_0_52bf8dba51b8769707efe71fcf599d63.jpg
РИА Новости

Курс доллара в начале торгов снизился до 71,38 рубля

10:08 11.03.2020 (обновлено: 10:19 11.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Рубль в начале торгов среды торгуется без единой динамики к доллару и снижается к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск среды снижался на 2 копейки – до 71,38 рубля, курс евро рос на 48 копеек - до 80,98 рубля.
Рубль сохраняет повышенную волатильность к доллару и с начала торгов уже несколько раз менял направление динамики, торгуясь в пределах 71,3-71,72 рубля за доллар. Курс евро подскакивал до 81,48 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,08% - до 37,25 доллара за баррель.
Табло курса обмена доллара к рублю в Москве
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаBrentСитуация на валютном рынкеДинамика курсов валютЭкономика
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