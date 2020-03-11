Курс доллара в начале торгов снизился до 71,38 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск среды снижался на 2 копейки – до 71,38 рубля, курс евро рос на 48 копеек - до 80,98 рубля.

Рубль сохраняет повышенную волатильность к доллару и с начала торгов уже несколько раз менял направление динамики, торгуясь в пределах 71,3-71,72 рубля за доллар. Курс евро подскакивал до 81,48 рубля.