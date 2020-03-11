В Камбодже число зараженных коронавирусом выросло до трех человек

Британка заразилась от вьетнамской женщины, пациентки номер 17 по спискам минздрава Вьетнама , вместе с которой летела рейсом бюджетной авиакомпании VietJet из Лондона Ханой , говорится в сообщении. Медицинские власти Камбоджи получили сообщение минздрава Вьетнама о пяти гражданах Великобритании, сидевших в самолете в одном ряду кресел с больной гражданкой Вьетнама и отправившихся из Ханоя в Камбожу для участия в круизе по рекам, сообщает издание.

По информации минздрава Камбоджи, круизное судно, на котором путешествовали англичане, в настоящее время поставлено на 14-дневный карантин, все 64 пассажира прошли тесты на коронавирус, и пока он был выявлен только у одной из попутчиц вьетнамской пациентки, сообщает Phnom Penh Post.

Минздрав Камбоджи разыскивает всех лиц, вступавших в контакт с британской пациенткой до посадки на судно, говорится в сообщении.

Камбоджа заявляет о том, что в стране пока только три случая заражения новым коронавирусом. Тем не менее, региональные наблюдатели отмечают несовершенство камбоджийской системы здравоохранения и недостаточное количество врачей в стране как факторы, которые могут способствовать дальнейшему распространению инфекции.