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В Камбодже число зараженных коронавирусом выросло до трех человек
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РИА Новости

В Камбодже число зараженных коронавирусом выросло до трех человек

10:06 11.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в защитном костюме
БАНГКОК, 11 мар – РИА Новости. Шестидесятипятилетняя гражданка Великобритании стала третьим пациентом с подтвержденным заражением коронавирусом COVID-19 в Камбодже, сообщает в среду интернет-версия газеты Phnom Penh Post со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Британка заразилась от вьетнамской женщины, пациентки номер 17 по спискам минздрава Вьетнама, вместе с которой летела рейсом бюджетной авиакомпании VietJet из Лондона в Ханой, говорится в сообщении. Медицинские власти Камбоджи получили сообщение минздрава Вьетнама о пяти гражданах Великобритании, сидевших в самолете в одном ряду кресел с больной гражданкой Вьетнама и отправившихся из Ханоя в Камбожу для участия в круизе по рекам, сообщает издание.
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По информации минздрава Камбоджи, круизное судно, на котором путешествовали англичане, в настоящее время поставлено на 14-дневный карантин, все 64 пассажира прошли тесты на коронавирус, и пока он был выявлен только у одной из попутчиц вьетнамской пациентки, сообщает Phnom Penh Post.
Минздрав Камбоджи разыскивает всех лиц, вступавших в контакт с британской пациенткой до посадки на судно, говорится в сообщении.
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Камбоджа заявляет о том, что в стране пока только три случая заражения новым коронавирусом. Тем не менее, региональные наблюдатели отмечают несовершенство камбоджийской системы здравоохранения и недостаточное количество врачей в стране как факторы, которые могут способствовать дальнейшему распространению инфекции.
Власти Камбоджи объявили во вторник о своей готовности выделить на борьбу с распространением COVID-19 от 800 тысяч до 2 миллиардов долларов.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВеликобританияКамбоджаВ мире
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