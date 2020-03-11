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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T11:00+0300
https://ria.ru/20200311/1568416056.html
Российский рынок акций вырос после обвала во вторник
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568371721_0:129:2981:1805_1036x0_80_0_0_d9d167e15e7e5e2c4bea4473b1c6724e.jpg
РИА Новости

Российский рынок акций вырос после обвала во вторник

10:04 11.03.2020 (обновлено: 11:00 11.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российский рынок акций отскочил вверх после обвала во вторник на фоне роста большинства тяжеловесных бумаг нефтегазового и металлургического секторов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10:10 мск среды рос на 0,83% — до 2519,79 пункта, долларовый РТС — на 1,48% — до 1110,34 пункта.
Большинство бумаг нефтегазового сектора прибавляет в пределах 0,4-3,58%, большая часть акций металлургического сектора растет в пределах 0,98-2,54%.
В понедельник мировые цены на нефть рухнули на 24-25% из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, на следующий день часть падения удалось отыграть.
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