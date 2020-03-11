Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-11T10:40+0300
https://ria.ru/20200311/1568415942.html
АТОР представила в Минэкономразвития план поддержки туриндустрии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279138_169:532:2864:2048_1036x0_80_0_0_8ea08e924c7c0dc43a784e5ce15d41e2.jpg
РИА Новости

АТОР представила в Минэкономразвития план поддержки туриндустрии

10:40 11.03.2020
554
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы в масках на одной из улиц Милана
Туристы в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила в Минэкономразвития план поддержки туриндустрии в условиях распространения коронавируса, говорится в сообщении ассоциации.
В письме к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову организация изложила список из девяти первоочередных мер, необходимых для оперативной поддержки отрасли.
Так, ассоциация предлагает внести в закон "Об основах туристской деятельности" понятие форс-мажора. По мнению АТОР, это должно позволить туроператорам сдвигать сроки выполнения обязательств по уже заключенным договорам соразмерно срокам действия форс-мажорных обстоятельств.
Также участники рынка предлагают указать сроки, в течение которых ситуация в странах, в первую очередь Италии, будет считаться неблагоприятной в части эпидемиологической обстановки. Ассоциация считает необходимым внести вопрос об экономическом ущербе туротрасли в повестку ближайшего заседания правкомиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.
Кроме того, АТОР предлагает проработать вопрос о "временной приостановке" в 2020 году деятельности туроператоров. Порядок приостановки деятельности должен позволить компаниям остаться в реестре туроператоров и обеспечить им возможность приступить к работе после нормализации ситуации с коронавирусом.
Еще одна мера - проработка вопроса предоставления госгарантий кредитными организациям для обеспечения беспроцентного кредитования туроператоров в упрощенном порядке.
Также ассоциация предлагает сформировать порядок предоставления компенсаций туроператорам для возмещения прямого ущерба от ограничения работы по направлениям с небезопасной эпидемиологической обстановкой и еще ряд мер.
Двухъярусный автобус на Трафальгарской площади в Лондоне
10 марта, 08:00Туризм
От Букингемского дворца до пабов: смотрим Лондон за пару дней
220000
ТуризмТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
Рекомендуем
Туристы в защитных костюмах и масках в Венеции
В посольстве рассказали россиянам, как передвигаться по Италии
Туристы в защитных масках в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России
Самолет авиакомпании Thai Airlines в аэропорту острова Пхукет в Таиланде
Власти Таиланда ужесточили правила въезда для россиян
Здание Совета Федерации
СФ одобрил закон о снижении возраста для получения пенсии из НПФ
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
Продажа смартфонов
СМИ рассказали о резком росте продаж смартфонов в России
Вид на Абу-Даби
ADNOC заявила о готовности нарастить поставки нефти на мировой рынок
Таиланд
В турадминистрации Таиланда объяснили новые правила въезда для россиян
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Заседание Государственной Думы РФ
Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
СМИ: пассажиры итальянского лайнера высадились на берег в Сингапуре
Туристы идут по берегу Андаманского моря в Таиланде
Туры в Таиланд значительно подешевели
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики
Автозаправочная станция
В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
Лента новостейМолния