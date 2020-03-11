Туристы в масках на одной из улиц Милана

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила в Минэкономразвития план поддержки туриндустрии в условиях распространения коронавируса, говорится в сообщении ассоциации.

В письме к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову организация изложила список из девяти первоочередных мер, необходимых для оперативной поддержки отрасли.

Так, ассоциация предлагает внести в закон "Об основах туристской деятельности" понятие форс-мажора. По мнению АТОР, это должно позволить туроператорам сдвигать сроки выполнения обязательств по уже заключенным договорам соразмерно срокам действия форс-мажорных обстоятельств.

Также участники рынка предлагают указать сроки, в течение которых ситуация в странах, в первую очередь Италии, будет считаться неблагоприятной в части эпидемиологической обстановки. Ассоциация считает необходимым внести вопрос об экономическом ущербе туротрасли в повестку ближайшего заседания правкомиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

Кроме того, АТОР предлагает проработать вопрос о "временной приостановке" в 2020 году деятельности туроператоров. Порядок приостановки деятельности должен позволить компаниям остаться в реестре туроператоров и обеспечить им возможность приступить к работе после нормализации ситуации с коронавирусом.

Еще одна мера - проработка вопроса предоставления госгарантий кредитными организациям для обеспечения беспроцентного кредитования туроператоров в упрощенном порядке.