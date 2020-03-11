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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T16:44+0300
https://ria.ru/20200311/1568415918.html
Saudi Aramco увеличит добычу нефти на миллион баррелей в сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/155970/95/1559709549_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_cb3d64c0b7e73cfbff9fc2294dafd033.jpg
РИА Новости

Saudi Aramco увеличит добычу нефти на миллион баррелей в сутки

10:02 11.03.2020 (обновлено: 16:44 11.03.2020)
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© РИА НовостиТабличка на объекте Saudi Aramco
Табличка на объекте Saudi Aramco
© РИА Новости
Табличка на объекте Saudi Aramco. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Крупнейшая в мире нефтяная компания — саудовская Saudi Aramco — заявила, что увеличит свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Соответствующую директиву компания получила от Министерства энергетики королевства, говорится в сообщении.
Цены на нефть 9 марта обрушились на 25 процентов после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить добычу и предложить покупателям 20-процентные скидки на апрель.
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Обсудить 8
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьSaudi AramcoСаудовская АравияЭкономика
Популярные комментарии
Что бы решить эту проблему достаточно одного беспилотника.
11 марта, 10:12
Алекс Торский
570009
Редкий случай когда хочется запастись попкорном и посмотреть что будет дальше, понятно что для простолюдин ничего хорошего, а когда у нас хорошо было?
11 марта, 10:09
КШКирилл Шехтман
5000011
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