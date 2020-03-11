Мишустин призвал раскрыть потенциал договора о Союзном государстве

"Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора, это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, ну и в конечном итоге повысить благосостояние граждан России и Белоруссии", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.