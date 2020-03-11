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Мишустин призвал раскрыть потенциал договора о Союзном государстве
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РИА Новости

Мишустин призвал раскрыть потенциал договора о Союзном государстве

09:59 11.03.2020 (обновлено: 11:00 11.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что раскрытие интеграционного потенциала договора о Союзном государстве создаст благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса России и Белоруссии и повысит благосостояние граждан двух стран.
"Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора, это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, ну и в конечном итоге повысить благосостояние граждан России и Белоруссии", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.
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Мишустин также поблагодарил Румаса за то, что он оперативно откликнулся на предложение посетить РФ.
"Нам очень важно действовать в контакте с белорусскими коллегами, оперативно сверять часы по всем актуальным вопросам", - добавил российский премьер.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияСергей РумасМихаил МишустинБелоруссияВ мире
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