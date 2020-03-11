Мишустин призвал раскрыть потенциал договора о Союзном государстве

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что раскрытие интеграционного потенциала договора о Союзном государстве создаст благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса России и Белоруссии и повысит благосостояние граждан двух стран.
"Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора, это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, ну и в конечном итоге повысить благосостояние граждан России и Белоруссии", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.
Он отметил, что Белоруссия является стратегическим и ведущим внешнеэкономическим партнёром России на пространстве СНГ, и Россия по прежнему занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику.
Мишустин также поблагодарил Румаса за то, что он оперативно откликнулся на предложение посетить РФ.
"Нам очень важно действовать в контакте с белорусскими коллегами, оперативно сверять часы по всем актуальным вопросам", - добавил российский премьер.
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