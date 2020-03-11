В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом в Российской Федерации зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии", - говорится в сообщении.