Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса

ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар — РИА Новости. Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса, заявил глава Минфина Мартин Хельме в комментарии для портала гостелерадиовещания ERR

Он объяснил, что из-за непредсказуемо меняющейся ситуации планировать наперед практически невозможно. Но теперь, по его словам, фаза экономического спада очевидна.

Самое плохое, что можно сделать в такой ситуации, — это сокращать государственные расходы, так как спад из-за этого усилится, считает Хельме.

"Все-таки большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то усилим спад. Этого нам точно делать нельзя", — сказал министр.

По его мнению, сейчас Запад находится в более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года: долговая нагрузка выше, безработица больше, а конкурентоспособность хуже. Тем более что вместо прогнозируемого плавного падения "пузырь оглушительно лопнул", подчеркнул он.

При этом Хельме выразил уверенность, что падение цен на нефть будет временным и максимум через полгода они вернутся к уровню 60-65 долларов за баррель.

Ситуация на рынке нефти

Девятого марта нефтяные котировки обрушились более чем на 30 процентов на фоне прекращения сделки ОПЕК +. Так, нефть марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. На следующий день цены начали восстанавливаться: на торгах котировки показали рост более чем на 10 процентов.

Инвесторы также обратили внимание на то, что нефтяные компании США готовы сократить издержки в ответ на снижение цен на нефть. Например, о подобном решении сообщила Occidental Petroleum.

Прекращение сделки ОПЕК+

Соглашение Организации стран — экспортеров нефти и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс предполагал сократить добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Однако Москва так и не согласилась на дополнительное снижение добычи из-за распространения коронавирусной инфекции и предлагала сохранить существующие условия. В результате глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что 1 апреля обязательства по сокращению нефтедобычи участниками сделки ОПЕК+ истекают.