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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T13:34+0300
https://ria.ru/20200311/1568415335.html
Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса
https://cdn23.img.ria.ru/images/155163/57/1551635721_0:230:2033:1374_1036x0_80_0_0_4bc1bf0ba1113e65fd3cafad6be70293.jpg
РИА Новости

Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса

09:52 11.03.2020 (обновлено: 13:34 11.03.2020)
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© AP Photo / Tanel MeosМартин Хельме
Мартин Хельме
© AP Photo / Tanel Meos
Мартин Хельме. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар — РИА Новости. Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса, заявил глава Минфина Мартин Хельме в комментарии для портала гостелерадиовещания ERR.
Он объяснил, что из-за непредсказуемо меняющейся ситуации планировать наперед практически невозможно. Но теперь, по его словам, фаза экономического спада очевидна.
Самое плохое, что можно сделать в такой ситуации, — это сокращать государственные расходы, так как спад из-за этого усилится, считает Хельме.

"Все-таки большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то усилим спад. Этого нам точно делать нельзя", — сказал министр.

По его мнению, сейчас Запад находится в более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года: долговая нагрузка выше, безработица больше, а конкурентоспособность хуже. Тем более что вместо прогнозируемого плавного падения "пузырь оглушительно лопнул", подчеркнул он.
При этом Хельме выразил уверенность, что падение цен на нефть будет временным и максимум через полгода они вернутся к уровню 60-65 долларов за баррель.
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Ситуация на рынке нефти

Девятого марта нефтяные котировки обрушились более чем на 30 процентов на фоне прекращения сделки ОПЕК+. Так, нефть марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. На следующий день цены начали восстанавливаться: на торгах котировки показали рост более чем на 10 процентов.
Инвесторы также обратили внимание на то, что нефтяные компании США готовы сократить издержки в ответ на снижение цен на нефть. Например, о подобном решении сообщила Occidental Petroleum.
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Прекращение сделки ОПЕК+

Соглашение Организации стран — экспортеров нефти и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс предполагал сократить добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Однако Москва так и не согласилась на дополнительное снижение добычи из-за распространения коронавирусной инфекции и предлагала сохранить существующие условия. В результате глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что 1 апреля обязательства по сокращению нефтедобычи участниками сделки ОПЕК+ истекают.
Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о приостановке соглашения. Восстановление цен, по мнению Новака, займет несколько месяцев.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭстонияВ мире
Популярные комментарии
Можно подумать, что экономический кризис в Эстонии только сейчас начался. На самом деле все тридцать лет независимости западные друзья планомерно помогали разрушать то, что Эстонии оставил Советский Союз.
11 марта, 10:37
АКАНДРЕЙ КОННИН
13811016
Ну такой,, мощной ,, стране как Эстония не стоит бояться кризиса. Или уже ЕС не платит за каждое руссофобское слово?
11 марта, 10:44
TTut_en
93371015
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