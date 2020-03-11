В Сургуте скорая впервые приняла роды по телефону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мар — РИА Новости. Служба скорой помощи в Сургуте впервые приняла роды по телефону, сообщил департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Вызов о начале родов поступил в сургутский центр оказания экстренной медицинской помощи рано утром 9 марта. Спустя минуту диспетчеру позвонил муж роженицы, который попросил поторопить бригаду, потому что "жена уже совсем рожает".
В результате диспетчер Светлана Катаева направляла мужчину, которому пришлось принимать роды.
"Слаженные действия мужчины под дистанционным контролем диспетчера скорой медицинской помощи позволили правильно выполнить акушерское пособие и в режиме онлайн принять роды. Родился прекрасный мальчик <...> В истории службы скорой медицинской помощи роды в режиме oнлайн принимались впервые", — пояснили в депздраве.
Приехавшая на вызов бригада медиков оценила состояние младенца и матери и перевезла их в перинатальный центр. Сейчас они чувствуют себя хорошо, отметили в ведомстве.
Случаи родов на дому в присутствии бригад скорой помощи в округе встречаются довольно часто, уточняют специалисты. И хотя в этом случае сильные эмоции, крики и страх мужчины сильно осложняли процесс, диспетчеру удалось применить все профессиональные навыки и психологические приемы, чтобы роды закончились благополучно, подчеркнули в депздраве.