В Литве число зараженных коронавирусом увеличилось до трех человек

ВИЛЬНЮС, 11 мар - РИА Новости. В Литве диагностировали еще два случая заражения новым коронавирусом, общее число заболевших в республике достигло трех человек, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
"О новых заболевших стало известно 10 марта. Всего в стране подтверждено три случая коронавируса. Никаких больше подробностей не сообщается", - пишет Sputnik в среду.
В конце февраля в Литве был подтвержден первый случай коронавируса. Жительница Шяуляя подхватила инфекцию в итальянской Вероне.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса