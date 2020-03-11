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В Литве число зараженных коронавирусом увеличилось до трех человек
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РИА Новости

В Литве число зараженных коронавирусом увеличилось до трех человек

09:48 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУлица Пилес в Вильнюсе
Улица Пилес в Вильнюсе
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Улица Пилес в Вильнюсе. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 11 мар - РИА Новости. В Литве диагностировали еще два случая заражения новым коронавирусом, общее число заболевших в республике достигло трех человек, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
"О новых заболевших стало известно 10 марта. Всего в стране подтверждено три случая коронавируса. Никаких больше подробностей не сообщается", - пишет Sputnik в среду.
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В конце февраля в Литве был подтвержден первый случай коронавируса. Жительница Шяуляя подхватила инфекцию в итальянской Вероне.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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