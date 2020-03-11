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В Португалии число заболевших коронавирусом выросло до 41 человека
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РИА Новости

В Португалии число заболевших коронавирусом выросло до 41 человека

09:42 11.03.2020 (обновлено: 10:09 11.03.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoЖенщина в защитной маске
Женщина в защитной маске
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Женщина в защитной маске. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом на территории Португалии возросло до 41, сообщает газета Portugal News со ссылкой на минздрав страны.
Ранее сообщалось о 30 заболевших.
Как сообщили в минздраве, больше всего случаев заболевания зарегистрировано на севере страны - 27, еще 10 случаев приходятся на столичный регион. Также по два случая выявлены в центральном регионе Португалии и Алгарве на юге страны. Как отмечается, пока ни одного случая заболевания не зафиксировано на территории региона Алентежу, а также на Азорских островах и Мадейре.
По данным ведомства, семь случаев являются привозными и выявлены у людей, вернувшихся из Италии и Испании.
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Во вторник власти Португалии приняли решение о приостановке авиасообщения с Италией на фоне вспышки заболевания коронавирусом. Как сообщает телеканал SIC со ссылкой на поступившее в его распоряжение коммюнике правительства страны, речь идет о полетах в и из всех регионов Италии. Данные меры вводятся на 14 дней и начали действовать с полуночи 11 марта.
По данным телеканала, приостановка авиасообщения не затрагивает грузовые и почтовые перевозки, рейсы, осуществляемые в рамках оказания гуманитарной или экстренной помощи, а также полеты государственных воздушных судов. 
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПортугалияВ мире
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