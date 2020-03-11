В Португалии число заболевших коронавирусом выросло до 41 человека

Во вторник власти Португалии приняли решение о приостановке авиасообщения с Италией на фоне вспышки заболевания коронавирусом. Как сообщает телеканал SIC со ссылкой на поступившее в его распоряжение коммюнике правительства страны, речь идет о полетах в и из всех регионов Италии. Данные меры вводятся на 14 дней и начали действовать с полуночи 11 марта.