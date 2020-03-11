Силовики обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, повреждены два дома, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 7.15 (совпадает с мск) со стороны населенного пункта Металлист вооруженные формирования Украины открыли огонь по направлению поселок Гольмовский (окраина Горловки - ред.) с применением СПГ и зенитных установок. В результате обстрела поврежден дом по улице Федосеева, 13. Также зафиксировано прямое попадание в дом по улице Никитовское шоссе, 7", - сказал представитель ведомства.
По предварительным данным, жертв среди гражданского населения не зафиксировано, добавил он.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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