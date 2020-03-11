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В Канаде число заболевших коронавирусом достигло почти ста человек
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РИА Новости

В Канаде число заболевших коронавирусом достигло почти ста человек

09:38 11.03.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Канаде приближается к 100.
Согласно данным, опубликованным на сайте правительства Канады, на данный момент в стране зарегистрировано 93 случая заражения COVID-19.
По данным правительства, 36 случаев зарегистрированы в провинции Онтарио, 39 – в Британской Колумбии, еще четыре – в Квебеке и 14 случаев в провинции Альберта.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйБританская КолумбияВОЗКанадаУханьВ мире
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