В Канаде число заболевших коронавирусом достигло почти ста человек

Согласно данным, опубликованным на сайте правительства Канады, на данный момент в стране зарегистрировано 93 случая заражения COVID-19.

По данным правительства, 36 случаев зарегистрированы в провинции Онтарио, 39 – в Британской Колумбии, еще четыре – в Квебеке и 14 случаев в провинции Альберта.