Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас во время встречи

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас во время встречи

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.

"Та рыночная ситуация, которая есть сегодня с ценами на нефть, сближает наши позиции и уменьшает те расхождения цифровые, которые у нас есть", — сказал он.

Нефтяные котировки обрушились 9 марта, после новостей о том, что участники ОПЕК + не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

В результате падение цен на нефть достигало 30 процентов. На этом фоне Румас заявил, что у Минска появились дополнительные возможности договориться с Россией по поставкам сырья. При этом, добавил он, ситуация на нефтяном рынке точно так же влияет и на переговоры Минска с альтернативными поставщиками.

Переговоры по нефти

Белоруссия и Россия с конца прошлого года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Так, Минск не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в России налогового маневра.