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Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России
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РИА Новости

Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России

09:33 11.03.2020 (обновлено: 11:04 11.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас во время встречи
Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас во время встречи
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.

"Та рыночная ситуация, которая есть сегодня с ценами на нефть, сближает наши позиции и уменьшает те расхождения цифровые, которые у нас есть", — сказал он.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод
9 марта, 23:50
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Нефтяные котировки обрушились 9 марта, после новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
В результате падение цен на нефть достигало 30 процентов. На этом фоне Румас заявил, что у Минска появились дополнительные возможности договориться с Россией по поставкам сырья. При этом, добавил он, ситуация на нефтяном рынке точно так же влияет и на переговоры Минска с альтернативными поставщиками.

Переговоры по нефти

Белоруссия и Россия с конца прошлого года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Так, Минск не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в России налогового маневра.
Продолжая переговоры с Москвой, Минск ищет альтернативных поставщиков сырья. В частности, есть договоренности с компаниями "Сафмар" и еще пятью российскими поставщиками, а также соглашения по поставке нефти, закупленной у трейдеров, морем через порт в Клайпеде, а затем по железной дороге. Кроме того, в марте Азербайджан поставит Белоруссии три танкера нефти объемом около 250 тысяч тонн.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
9 марта, 12:10Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой
131940217
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииОПЕКМоскваМинскРоссияСергей РумасМихаил МишустинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну конечно, когда нефть стала ниже заветных 43$ для России, то сразу и в кремле вспомнили про братские узы, в такой ситуации даже копеечке будут рады от Беларуссии.
11 марта, 10:00
КШКирилл Шехтман
7000012
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