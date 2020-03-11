Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T09:30+0300
https://ria.ru/20200311/1568414693.html
В Москве открылся центр нефрологии для лечения новорожденных
https://cdn25.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_0:0:2866:1613_1036x0_80_0_0_47571ce9b035f4df746c267aca898f0b.jpg
РИА Новости

В Москве открылся центр нефрологии для лечения новорожденных

09:30 11.03.2020
172
© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети
© Depositphotos / osons163
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Центр для лечения новорожденных с болезнями почек открылся в больнице имени Сперанского в столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"На базе детской городской клинической больницы № 9 имени Г.Н. Сперанского открыли новый центр неонатальной нефрологии и диализа. Он предназначен для лечения новорожденных детей с почечной недостаточностью. Ежегодно в Москве около 20 тысяч новорожденных попадают в отделения реанимации, из них 200–250 младенцев нуждаются в диализе. Новый центр позволит оказывать им всю необходимую медицинскую помощь в одной клинике", - говорится в сообщении.
Врач в одном из больничных отделений
3 февраля, 12:26
Подмосковные врачи удалили у новорожденного гигантскую опухоль
Отмечается, что в центр диализа пациенты попадают из роддомов, перинатальных центров и детских больниц столицы. Для помощи самым маленьким пациентам врачи чаще всего используют методику перитонеального диализа. Процедуру можно проводить младенцам с экстремально низкой массой, она не требует использования сложного оборудования и относительно безопасна по сравнению с гемодиализом, в процессе которого кровь фильтруется вне тела с помощью специального аппарата.
"Диализ у новорожденных - это тонкая, достаточно сложная и, что очень важно, командная работа. Мы помогаем детям в крайне тяжелом состоянии, и в большинстве случаев без нашей помощи они обречены", - приводятся в сообщении слова анестезиолога-реаниматолога, руководителя центра неонатальной нефрологии и диализа Анастасии Макуловой.
Операция
31 декабря 2019, 14:24
Кузбасские кардиохирурги удалили тромб у новорожденного
Сообщается, что врачи центра помогают как доношенным, так и недоношенным детям. "Самый крошечный пациент нашего центра весил при рождении всего 530 граммов. Для лечения таких маленьких детей мы стали использовать модифицированный нами метод заместительной почечной терапии - проточный перитонеальный диализ, максимально эффективный и бережный для организма ребенка. Нами подана заявка на получение патента Российской Федерации на этот метод", - цитируют на портале Макулову.
Диализ проводят круглые сутки до восстановления функции почек. "Организм даже маленького человека обладает большим потенциалом к восстановлению, и в большинстве случаев, если временно заместить утраченную функцию почек, постепенно происходит выздоровление. В дальнейшем ребенок может обходиться без диализа — расти и развиваться", - рассказала специалист.
Беременная женщина
31 января, 04:58
Эксперт предсказала вероятность роста рождаемости в России
Дополняется, что в критических случаях сотрудники центра выезжают к маленьким пациентам и проводят диализ на месте, а когда состояние стабилизируется, их перевозят в центр, где лечение продолжает команда анестезиологов-реаниматологов, неврологов, педиатров, неонатальных хирургов и нейрохирургов. Когда функция почек восстанавливается, диализ прекращают и ребенок поступает в педиатрические отделения больницы. После выписки домой его еще в течение нескольких лет будут наблюдать врачи центра.
"Еще одно важное направление работы центра - телемедицинские консультации для пациентов из других регионов. Специалисты центра уже оказывали помощь детям из Омска, Тамбова, Челябинска, Тулы, Владикавказа, Ставрополя, Абакана, Брянска, Ярославля, Сургута, Улан-Удэ и Калуги", - говорится в сообщении.
Детская городская клиническая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского - учреждение почти со столетней историей. Сегодня это многопрофильный специализированный стационар, в 40 отделениях которого круглосуточно оказывают экстренную и плановую помощь детям и подросткам до 18 лет. Новейшее диагностическое оборудование позволяет врачам проводить лучевую, функциональную, эндоскопическую, ангиографическую, биохимическую, цитологическую, иммунологическую и нейрофизиологическую диагностику. В составе клиники работают четыре крупных специализированных центра: ожоговый, центр артрологии и реабилитации детей с заболеваниями и травмами суставов, центр урологии, андрологии и патологии тазовых органов, а также консультативно-диагностический центр детской иммунологии и аллергологии.
300020
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Машина Прокуратуры РФ
В Красноярском крае начали проверку после разлива нефтепродуктов
Вертолет Ми-8Т авиакомпании Скол
Источник: Ми-8 вернулся в Красноярск из-за срабатывания датчика
Машина скорой помощи, Мексика
В Мексике пятый человек умер от зараженного бактериями лекарства
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Самарский губернатор прокомментировал поправку о президентских сроках
Фондовая биржа
Японский индекс NIKKEI упал на 2,3%
Вид на набережную города Волгограда
Парад Победы в Волгограде впервые пройдет на набережной
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
Власти Москвы опровергли информацию о перепрофилировании больниц
Адлерский район города Сочи
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
Возгорание сухой травы в Краснодарском крае. 10 марта 2020
В Туапсе локализовали лесной пожар
Паста
В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья
Диспетчер приема вызовов скорой медицинской помощи Сургута Светлана Катаева
В Сургуте скорая впервые приняла роды по телефону
Последствия ракетного удара по авиабазе в Ираке
Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве пятерых таксистов поместили под наблюдение врачей
Пассажирский самолет Boeing 777
В Австрии ввели запрет на посадку самолетов из Италии
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала поправки в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
03:09Советник Асада оценил договоренности по Идлибу
Лента новостейМолния