В Москве открылся центр нефрологии для лечения новорожденных

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Центр для лечения новорожденных с болезнями почек открылся в больнице имени Сперанского в столице, Центр для лечения новорожденных с болезнями почек открылся в больнице имени Сперанского в столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"На базе детской городской клинической больницы № 9 имени Г.Н. Сперанского открыли новый центр неонатальной нефрологии и диализа. Он предназначен для лечения новорожденных детей с почечной недостаточностью. Ежегодно в Москве около 20 тысяч новорожденных попадают в отделения реанимации, из них 200–250 младенцев нуждаются в диализе. Новый центр позволит оказывать им всю необходимую медицинскую помощь в одной клинике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центр диализа пациенты попадают из роддомов, перинатальных центров и детских больниц столицы. Для помощи самым маленьким пациентам врачи чаще всего используют методику перитонеального диализа. Процедуру можно проводить младенцам с экстремально низкой массой, она не требует использования сложного оборудования и относительно безопасна по сравнению с гемодиализом, в процессе которого кровь фильтруется вне тела с помощью специального аппарата.

"Диализ у новорожденных - это тонкая, достаточно сложная и, что очень важно, командная работа. Мы помогаем детям в крайне тяжелом состоянии, и в большинстве случаев без нашей помощи они обречены", - приводятся в сообщении слова анестезиолога-реаниматолога, руководителя центра неонатальной нефрологии и диализа Анастасии Макуловой.

Сообщается, что врачи центра помогают как доношенным, так и недоношенным детям. "Самый крошечный пациент нашего центра весил при рождении всего 530 граммов. Для лечения таких маленьких детей мы стали использовать модифицированный нами метод заместительной почечной терапии - проточный перитонеальный диализ, максимально эффективный и бережный для организма ребенка. Нами подана заявка на получение патента Российской Федерации на этот метод", - цитируют на портале Макулову.

Диализ проводят круглые сутки до восстановления функции почек. "Организм даже маленького человека обладает большим потенциалом к восстановлению, и в большинстве случаев, если временно заместить утраченную функцию почек, постепенно происходит выздоровление. В дальнейшем ребенок может обходиться без диализа — расти и развиваться", - рассказала специалист.

Дополняется, что в критических случаях сотрудники центра выезжают к маленьким пациентам и проводят диализ на месте, а когда состояние стабилизируется, их перевозят в центр, где лечение продолжает команда анестезиологов-реаниматологов, неврологов, педиатров, неонатальных хирургов и нейрохирургов. Когда функция почек восстанавливается, диализ прекращают и ребенок поступает в педиатрические отделения больницы. После выписки домой его еще в течение нескольких лет будут наблюдать врачи центра.

"Еще одно важное направление работы центра - телемедицинские консультации для пациентов из других регионов. Специалисты центра уже оказывали помощь детям из Омска, Тамбова, Челябинска, Тулы, Владикавказа, Ставрополя, Абакана, Брянска, Ярославля, Сургута, Улан-Удэ и Калуги", - говорится в сообщении.