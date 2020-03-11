Самарский губернатор прокомментировал поправку о президентских сроках

"Фактически это предложение дает возможность Владимиру Владимировичу Путину участвовать в честных и открытых выборах и в 2024 году. Это честная позиция. Позиция, которая находит поддержку у многих людей. Будет Владимир Владимирович участвовать в этих выборах или не будет, — время покажет, он решение примет. Но возможность совершенно точно у него такая должна быть. Это соответствует мнению абсолютного большинства жителей Самарской области, и уверен – всей страны", - цитирует Азарова пресс-служба.