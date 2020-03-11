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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T09:28+0300
https://ria.ru/20200311/1568414613.html
Самарский губернатор прокомментировал поправку о президентских сроках
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_0:226:2851:1830_1036x0_80_0_0_3a4faaa71b6beb101062e1b361ce4e60.jpg
РИА Новости

Самарский губернатор прокомментировал поправку о президентских сроках

09:28 11.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что у действующего президента страны Владимира Путина должна быть возможность участвовать в честных и открытых выборах в 2024 году.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющая действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
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По мнению Азарова, на сегодняшний день жители страны связывают "гарантии продолжения курса социальной справедливости, сохранение социальных гарантий" именно с действующим президентом страны, и в обществе есть запрос на то, чтобы Путин продолжил свою деятельность как глава государства.
"Фактически это предложение дает возможность Владимиру Владимировичу Путину участвовать в честных и открытых выборах и в 2024 году. Это честная позиция. Позиция, которая находит поддержку у многих людей. Будет Владимир Владимирович участвовать в этих выборах или не будет, — время покажет, он решение примет. Но возможность совершенно точно у него такая должна быть. Это соответствует мнению абсолютного большинства жителей Самарской области, и уверен – всей страны", - цитирует Азарова пресс-служба.
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По мнению Азарова, честность такого предложения заключается в том, что "не изобретаются никакие конструкции, не применяются никакие политтехнологии".
Третье чтение законопроекта о поправке в конституцию запланировано на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.
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Голосование по поправкам в КонституциюВалентина ТерешковаГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинДмитрий АзаровСамарская областьПолитика
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