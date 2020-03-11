В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
"Но расти они (цены. — Прим. ред.) не должны, это точно", — сказал он.
Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, их рост уже превышает три процента. На утро среды стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1,67% — до 37,84 доллара за баррель.
Ситуация на рынке нефти
Ранее нефтяные котировки резко обрушились на фоне прекращения сделки ОПЕК+. Так, нефть марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. На следующий день цены начали восстанавливаться: на торгах котировки показали рост более чем на десять процентов.
Инвесторы также обратили внимание на то, что нефтяные компании США готовы сократить издержки в ответ на снижение цен на нефть. Так, во вторник о таком решении сообщила Occidental Petroleum.
Прекращение сделки ОПЕК+
Соглашение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сократит добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Министр энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса — Россия предлагала сохранить существующие условия.
Глава Минэнерго предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о приостановке соглашения. Восстановление цен, по мнению Новака, займет несколько месяцев.
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