В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

"Но расти они (цены. — Прим. ред.) не должны, это точно", — сказал он.

Ситуация на рынке нефти

Прекращение сделки ОПЕК+

Соглашение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сократит добычу на 1,7 миллиона баррелей.