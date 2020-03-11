Нефть дорожает в ожидании снижения добычи в США

После резкого падения цен на нефть нефтяные компании США страны сообщили о готовности сократить издержки. Так, во вторник об этом заявила Occidental Petroleum.

Впрочем, во вторник цены на нефть отскочили от минимумов понедельника и отыграли значительную часть снижения.

Несколько сдерживает рост цен статистика Американского института нефти (API) по запасам в США за прошлую недели. Институт сообщил о росте коммерческих запасов за неделю по 6 марта на 6,4 миллиона баррелей, при этом аналитики прогнозируют рост показателя лишь на 2,3 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.