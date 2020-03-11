Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T09:25+0300
https://ria.ru/20200311/1568414487.html
Нефть дорожает в ожидании снижения добычи в США
https://cdn24.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:254:2000:1379_1036x0_80_0_0_3835119103be92df46acbab5edf62c8a.jpg
РИА Новости

Нефть дорожает в ожидании снижения добычи в США

09:25 11.03.2020
15159
© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром продолжают уверенно расти в ожидании снижения добычи в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.45 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,67% - до 37,84 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,9% - до 34,67 доллара за баррель.
Нефтяные насосы
Вчера, 03:44Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
"Ожидания того, что нефтедобывающим компаниям США придется сократить добычу, улучшили настроение рынков", - приводит агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Rakuten Securities Сатору Йошиды (Satoru Yoshida).
После резкого падения цен на нефть нефтяные компании США страны сообщили о готовности сократить издержки. Так, во вторник об этом заявила Occidental Petroleum.
В понедельник стоимость нефти обрушилась на 25% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия уже заявила, что намерена увеличить добычу.
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
10 марта, 20:40Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть
Впрочем, во вторник цены на нефть отскочили от минимумов понедельника и отыграли значительную часть снижения.
Несколько сдерживает рост цен статистика Американского института нефти (API) по запасам в США за прошлую недели. Институт сообщил о росте коммерческих запасов за неделю по 6 марта на 6,4 миллиона баррелей, при этом аналитики прогнозируют рост показателя лишь на 2,3 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
10 марта, 17:53Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть
30102327
Обсудить 2
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьСШАЭкономика
Рекомендуем
Трейдер на бирже
Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Панцирь-С1
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
"Турецкий бастион НАТО". Анкара разворачивается от Москвы на Запад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
Мартин Хельме
Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса
Табло курса обмена валют в Москве
Курс рубля снизился к доллару и евро из-за цен на нефть
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть
Автозаправочная станция
В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Солнечная электростанция во Львовской области
Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
03:09Советник Асада оценил договоренности по Идлибу
Лента новостейМолния