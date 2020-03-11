Источник: Ми-8 вернулся в Красноярск из-за срабатывания датчика

КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Вертолет Ми-8 вернулся в Красноярск после того, как у него сработал датчик неисправности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Предварительно, борт МИ-8 летел из Красноярска в Юрубчаны. На борту 21 человек. Сработал датчик, что в двигатель попала металлическая стружка. Благополучно приземлился", - сказал собеседник агентства.
В краевом главке МЧС журналистам сообщили, что "все прошло в штатом режиме, вертолет сел".
В аэропорту, не разглашая подробностей, сообщили, что борт принадлежит авиакомпании "Скол".