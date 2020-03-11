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2020-03-11T09:16+0300
https://ria.ru/20200311/1568414261.html
Источник: Ми-8 вернулся в Красноярск из-за срабатывания датчика
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РИА Новости

Источник: Ми-8 вернулся в Красноярск из-за срабатывания датчика

09:16 11.03.2020
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© Фото : Авиакомпания СКОЛВертолет Ми-8Т авиакомпании "Скол"
Вертолет Ми-8Т авиакомпании Скол
© Фото : Авиакомпания СКОЛ
КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Вертолет Ми-8 вернулся в Красноярск после того, как у него сработал датчик неисправности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Предварительно, борт МИ-8 летел из Красноярска в Юрубчаны. На борту 21 человек. Сработал датчик, что в двигатель попала металлическая стружка. Благополучно приземлился", - сказал собеседник агентства.
Пассажиры идут по коридору нового международного терминала С в аэропорту Шереметьево
5 марта, 09:57
Вылетевший в Дубай самолет вернулся в "Шереметьево" из-за датчика
В краевом главке МЧС журналистам сообщили, что "все прошло в штатом режиме, вертолет сел".
В аэропорту, не разглашая подробностей, сообщили, что борт принадлежит авиакомпании "Скол".
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Ми-8КрасноярскПроисшествия
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