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В Мексике пятый человек умер от зараженного бактериями лекарства
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РИА Новости

В Мексике пятый человек умер от зараженного бактериями лекарства

09:10 11.03.2020
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© Flickr / monocaiМашина скорой помощи, Мексика
Машина скорой помощи, Мексика
© Flickr / monocai
Машина скорой помощи, Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости. Мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила о гибели пятого пациента корпоративной больницы в южном штате Табаско, где 58 сотрудникам компании в ходе процедуры гемодиализа ввели контрафактное лекарство - бактериально зараженный препарат гепарин натрия, в реанимации остаются три человека.
"26 пациентов остаются госпитализированными, 27 получают амбулаторную помощь. Глубоко сожалеем о гибели пятого пациента", - сказано в сообщении на сайте компании.
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Трое пострадавших сотрудников остаются в реанимации на аппарате "искусственная почка".
По каждому из фактов гибели пациентов клиники прокуратура Табаско начала уголовное расследование с целью установления и привлечения к ответственности виновных.
В клинику Pemex в городе Вильяэрмоса 27 и 28 февраля начали поступать пациенты с высокой температурой и потоотделением, которые ранее прошли в ней процедуру гемодиализа. В результате проверки обнаружилось, что источником бактериального загрязнения стала одна из партий гепарина натрия, который используется при этой процедуре. Исследования выявили загрязнение лекарства бактерией клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneumoniae), вызывающей тяжелые заболевания и часто устойчивой к антибиотикам.
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Компания-поставщик клиники Pemex заявила по итогам исследования образцов гепарина, что речь идет о контрафактной продукции, не имеющей отношения к ее поставкам. По данным СМИ, руководство больницы приобрело партию лекарства стоимостью 132 тысячи песо (около 440 тысяч рублей) у частного предпринимателя, который ранее являлся государственным торговым представителем различной фармацевтики.
Pemex признала свою ответственность в инциденте и пообещала пострадавшим и их семьям "комплексно изучить этот трагический случай и гарантировать защиту, уважение и право на здравоохранение".
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