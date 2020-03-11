В Мексике пятый человек умер от зараженного бактериями лекарства

МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости. Мексиканская нефтяная корпорация Мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила о гибели пятого пациента корпоративной больницы в южном штате Табаско, где 58 сотрудникам компании в ходе процедуры гемодиализа ввели контрафактное лекарство - бактериально зараженный препарат гепарин натрия, в реанимации остаются три человека.

"26 пациентов остаются госпитализированными, 27 получают амбулаторную помощь. Глубоко сожалеем о гибели пятого пациента", - сказано в сообщении на сайте компании.

Трое пострадавших сотрудников остаются в реанимации на аппарате "искусственная почка".

По каждому из фактов гибели пациентов клиники прокуратура Табаско начала уголовное расследование с целью установления и привлечения к ответственности виновных.

В клинику Pemex в городе Вильяэрмоса 27 и 28 февраля начали поступать пациенты с высокой температурой и потоотделением, которые ранее прошли в ней процедуру гемодиализа. В результате проверки обнаружилось, что источником бактериального загрязнения стала одна из партий гепарина натрия, который используется при этой процедуре. Исследования выявили загрязнение лекарства бактерией клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneumoniae), вызывающей тяжелые заболевания и часто устойчивой к антибиотикам.

Компания-поставщик клиники Pemex заявила по итогам исследования образцов гепарина, что речь идет о контрафактной продукции, не имеющей отношения к ее поставкам. По данным СМИ, руководство больницы приобрело партию лекарства стоимостью 132 тысячи песо (около 440 тысяч рублей) у частного предпринимателя, который ранее являлся государственным торговым представителем различной фармацевтики.