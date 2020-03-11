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В Туапсе локализовали лесной пожар
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РИА Новости

В Туапсе локализовали лесной пожар

09:10 11.03.2020 (обновлено: 09:17 11.03.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краюВозгорание сухой травы в Краснодарском крае. 10 марта 2020
Возгорание сухой травы в Краснодарском крае. 10 марта 2020
© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краю
КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Пожар в лесах в районе Туапсе, начавшийся во вторник, локализован на 18,5 гектарах, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Во вторник ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о пожароопасности и в этот же день в лесах на территории Анапы и Туапсе произошло девять возгораний. В ночь на среду ведомство сообщило о ликвидации пожара на площади 1600 квадратных метров в станице Анапской, возникшего в плавнях из-за загорания камыша.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ночью в своём канале Telegram написал, что в Туапсе ситуация была осложнена тем, что лес загорелся рядом с нефтеперерабатывающим заводом, однако угрозы для НПЗ нет, и спасателям удалось предотвратить распространение огня в сторону жилых домов.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю по состоянию на 7.00 мск, из 10 пожаров, зафиксированных на землях лесного фонда, ликвидированы. Продолжается работа по ликвидации.
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"В 7.40 локализован на площади 18.5 га (пожар в Туапсе)", - сообщило ведомство утром в среду.
Как отмечает пресс-служба главка, работа оперативного штаба в период пожароопасного периода продолжается, высокий класс пожароопасности сохраняется, действуют экстренные предупреждения.
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ТуапсеКраснодарский крайПроисшествия
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