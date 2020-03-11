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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
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РИА Новости

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

09:08 11.03.2020 (обновлено: 10:29 11.03.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАдлерский район города Сочи
Адлерский район города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Адлерский район города Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за сильного ветра в среду распространили в Сочи, где уже объявлена высокая пожароопасность, сообщает администрация курорта.
В Сочи установилась жаркая солнечная погода, температура воздуха днем прогревается до 24 градусов, а ночью достигает 20 градусов. При этом на курорте прогнозируют усиление ветра, возрастает риск возникновения природных пожаров.
Сотрудник пожарной части
6 марта, 10:20
В Сочи потушили пожар, охвативший гектары травы и чайных плантаций
"Экстренное предупреждение! На протяжении суток на территории курорта ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Во вторник в Сочи было объявлено о высокой пожароопасности 4 класса. В начале марта в Лазаревском районе Сочи спасателям уже пришлось тушить большой пожар. При сильном ветре и теплой погоде костер во дворе в поселке Головинка стал причиной возгорания около двух гектаров травы, чайных плантаций и лесной подстилки.
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