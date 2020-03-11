В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

В Сочи установилась жаркая солнечная погода, температура воздуха днем прогревается до 24 градусов, а ночью достигает 20 градусов. При этом на курорте прогнозируют усиление ветра, возрастает риск возникновения природных пожаров.

"Экстренное предупреждение! На протяжении суток на территории курорта ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Во вторник в Сочи было объявлено о высокой пожароопасности 4 класса. В начале марта в Лазаревском районе Сочи спасателям уже пришлось тушить большой пожар. При сильном ветре и теплой погоде костер во дворе в поселке Головинка стал причиной возгорания около двух гектаров травы, чайных плантаций и лесной подстилки.