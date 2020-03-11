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В Красноярском крае начали проверку после разлива нефтепродуктов
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РИА Новости

В Красноярском крае начали проверку после разлива нефтепродуктов

09:05 11.03.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМашина Прокуратуры РФ
Машина Прокуратуры РФ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Машина Прокуратуры РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Росприроднадзор и прокуратура начали проверку по факту розлива нефтепродуктов в районе реки Ангара на севере Красноярского края, где введен режим ЧС, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Ранее власти Мотыгинского района сообщили, что объявили режим ЧС местного уровня из-за прорыва трубы топливохранилища возле поселка Рыбное в районе реки Ангара. На месте розлива дизельного топлива взяты пробы и отправлены на экспертизу. Ведутся работы по очистке территории.
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"Площадь загрязнения прибрежной полосы и акватории реки Ангара составила около 15 тысяч квадратных метров. Объем вытекшего топлива - 95,4 тонны. Сотрудники Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора и ЦЛАТИ совместно с представителями прокуратуры Красноярского края проводят проверку филиала "Северный" АО "Красноярскнефтепродукт", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, отобраны пробы воды подо льдом Ангары, а также пробы снежного и ледяного покровов реки. Установлена подпорно-сдерживающая стенка длиной 30 метров. На месте аварии круглосуточно работают более 30 человек и 10 единиц техники. Смесь воды с топливом откачивают две вакуумные установки. Ведутся работы по вывозу снега, смешанного с нефтепродуктами в береговой зоне.
"Юридическому лицу указано на зачистку до 16 марта загрязненного льда с ежедневным отчетом о проведенных мероприятиях. По предварительным данным, загрязнения реки нет, все вытекшее топливо сконцентрировано на месте аварии", - сообщает пресс-служба.
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АнгараФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайМотыгинский районПроисшествия
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