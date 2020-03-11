АТОР готова помочь туроператорам оценить ущерб от коронавируса

"Мы готовы помочь, но суммы ущерба туроператоров должны быть подтверждены документально, так что их взаимодействие с министерством неизбежно. Мы очень благодарны Минэкономразвития, так как начался какой-то процесс, начались некоторые возвраты средств потребителям за авиабилеты, хоть частично, но подвижки в сфере транспорта пошли", - прокомментировала ситуацию представитель АТОР.