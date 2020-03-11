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АТОР готова помочь туроператорам оценить ущерб от коронавируса
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РИА Новости

АТОР готова помочь туроператорам оценить ущерб от коронавируса

09:04 11.03.2020 (обновлено: 13:35 11.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИностранные туристы в Москве
Иностранные туристы в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иностранные туристы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) готова помочь туроператорам оценить объективный ущерб, понесённый отраслью в результате распространения коронавируса, и предоставить данные в Министерство экономического развития, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе.
"Минэкономразвития действительно предложило туроператорам подсчитать объём потерь российского туристического рынка, которые он понёс в результате распространения коронавируса. Если министерство запрашивает данные по ущербу, то можно надеяться, что там видят какие-то рычаги, способные помочь разобраться с проблемой", - сказала собеседница агентства.
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Ломидзе подтвердила, что министерство направило в АТОР, Российский союз туриндустрии (РСТ) и ассоциацию "Турпомощь" письма с просьбой до 12 марта предоставить информацию о размере понесенных туроператорами убытков по невозвратным тарифам на авиаперевозки в связи с массовой отменой туров из-за вспышки коронавирусной инфекции.
По мнению Ломидзе, в ближайшие дни туроператоры, которые несут потери, должны оценить их масштаб и предоставить данные либо в АТОР, либо в МЭР.
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"Мы готовы помочь, но суммы ущерба туроператоров должны быть подтверждены документально, так что их взаимодействие с министерством неизбежно. Мы очень благодарны Минэкономразвития, так как начался какой-то процесс, начались некоторые возвраты средств потребителям за авиабилеты, хоть частично, но подвижки в сфере транспорта пошли", - прокомментировала ситуацию представитель АТОР.
Она подчеркнула, что благодаря Минэкономразвития станет возможно получить более или менее объективную оценку ущерба туристического рынка РФ.
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Коронавирус в РоссииТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмОбщество
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