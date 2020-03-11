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Прибывших из Ирана в Китай граждан поместили на карантин
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РИА Новости

Прибывших из Ирана в Китай граждан поместили на карантин

08:59 11.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Китай чартерным рейсом вывез из Ирана более 160 своих граждан, все они помещены на карантин в городе Чэнду провинции Сычуань, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения Чэнду.
"При помощи посольства КНР в Иране 11 марта в 01.17 чартерный рейс авиакомпании China Southern CZ3004 из Тегерана приземлился в Чэнду со 164 гражданами КНР", - говорится в заявлении.
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Сообщается, что в соответствии с мерами профилактики эпидемии самолет остановился в специально отведенном удаленном месте аэропорта, сотрудники таможенной службы провели замер температуры и проверку здоровья всего экипажа и пассажиров, после этого им позволили пересечь границу.
Ни у одного из 164 пассажиров повышенной температуры не выявили, однако 21 человек сообщил о дискомфорте в горле и кашле. Их на специальных машинах скорой помощи доставили в медучреждения для дальнейшего обследования. Остальные 143 пассажира на автобусах были доставлены в специальную гостиницу для прохождения 14-дневного карантина, в гостинице у всех были взяты анализы на коронавирус.
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