Прибывших из Ирана в Китай граждан поместили на карантин

Сообщается, что в соответствии с мерами профилактики эпидемии самолет остановился в специально отведенном удаленном месте аэропорта, сотрудники таможенной службы провели замер температуры и проверку здоровья всего экипажа и пассажиров, после этого им позволили пересечь границу.

Ни у одного из 164 пассажиров повышенной температуры не выявили, однако 21 человек сообщил о дискомфорте в горле и кашле. Их на специальных машинах скорой помощи доставили в медучреждения для дальнейшего обследования. Остальные 143 пассажира на автобусах были доставлены в специальную гостиницу для прохождения 14-дневного карантина, в гостинице у всех были взяты анализы на коронавирус.