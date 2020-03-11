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Байден выиграл праймериз в штате Айдахо, пишут СМИ
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РИА Новости

Байден выиграл праймериз в штате Айдахо, пишут СМИ

08:53 11.03.2020
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© REUTERS / Mike BlakeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© REUTERS / Mike Blake
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Айдахо и увеличил отрыв от своего основного соперника Берни Сандерса, прогнозирует телеканал Fox News.
Согласно аналитике Fox News, у Байдена 832 делегата против 663 у Сандерса. Ранее по итогам праймериз в 18 штатах, по подсчетам Fox News, у Байдена было 670 делегатов, а у Сандерса – 574. Для выдвижения необходимо набрать голоса как минимум 1991 делегата из 3979, это без учета 771 голоса так называемых суперделегатов, которые не распределяются на праймериз.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
8 марта, 21:38
Харрис поддержала Байдена как кандидата в президенты от демократов
После подсчета 88% бюллетеней в Айдахо он лидирует с 48,3%, его основной конкурент Берни Сандерс набирает 42,5%.
Ранее сообщалось, что по прогнозам, Байден обошел Сандерса еще в двух штатах: Миссисипи и Миссури. Мичиган - крупнейший штат с точки зрения количества распределяемых там делегатов – 125 человек. Там подсчитан 81% голосов, Байдену достались 52,8%, Сандерсу - 37,5%.
В Миссисипи Байден разгромил соперника. При 91% обработанных бюллетеней у него 81% поддержки против 14,9% у Сандерса. В Миссури подсчитано 99% голосов, и там Байден набирает 60,1%, а Сандерс - 34,6%.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
6 марта, 21:13
Трамп считает Байдена еще более "левым", чем социалиста Сандерса
В штате Вашингтон два кандидата идут ноздря в ноздрю с отрывом в десятые доли процента. При 68% обработанных бюллетеней лидирует Сандерс с 32,7%, у Байдена - 32,5%, и они уже менялись местами по ходу подсчета.
Единственный штат, где Сандерс пока уверенно обходит оппонента, это Северная Дакота. Там обработали 15% бюллетеней, и 44,7% поддержали Сандерса, а 34,2% - Байдена. Однако там разыгрывается минимальное число кандидатов на партийный съезд – всего 14 человек.
В Миссисипи подсчитано 10% голосов, Байден пока набирает 81,9%, Сандерс – 14,5%. В Миссури обработано 6% бюллетеней, у Байдена - 49,5%, у Сандерса – 24,1%.
Кандидат в президенты США, сенатор Элизабет Уоррен
6 марта, 10:49
Эксперт прокомментировал выход Уоррен из предвыборной гонки в США
Всего по результатам праймериз будут распределены голоса 352 делегатов, которые на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты от Демократической партии.
Ведущие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.
Президентские выборы в США состоятся в ноябре.
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
6 марта, 08:00
"Восставший из мертвых" идет в президенты США, но погубит Украину
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Берни СандерсДжозеф БайденСеверная ДакотаМиссуриМиссисипиВ мире
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