Байден выиграл праймериз в штате Айдахо, пишут СМИ

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден

Согласно аналитике Fox News, у Байдена 832 делегата против 663 у Сандерса. Ранее по итогам праймериз в 18 штатах, по подсчетам Fox News, у Байдена было 670 делегатов, а у Сандерса – 574. Для выдвижения необходимо набрать голоса как минимум 1991 делегата из 3979, это без учета 771 голоса так называемых суперделегатов, которые не распределяются на праймериз.

После подсчета 88% бюллетеней в Айдахо он лидирует с 48,3%, его основной конкурент Берни Сандерс набирает 42,5%.

Ранее сообщалось, что по прогнозам, Байден обошел Сандерса еще в двух штатах: Миссисипи и Миссури . Мичиган - крупнейший штат с точки зрения количества распределяемых там делегатов – 125 человек. Там подсчитан 81% голосов, Байдену достались 52,8%, Сандерсу - 37,5%.

В Миссисипи Байден разгромил соперника. При 91% обработанных бюллетеней у него 81% поддержки против 14,9% у Сандерса. В Миссури подсчитано 99% голосов, и там Байден набирает 60,1%, а Сандерс - 34,6%.

В штате Вашингтон два кандидата идут ноздря в ноздрю с отрывом в десятые доли процента. При 68% обработанных бюллетеней лидирует Сандерс с 32,7%, у Байдена - 32,5%, и они уже менялись местами по ходу подсчета.

Единственный штат, где Сандерс пока уверенно обходит оппонента, это Северная Дакота. Там обработали 15% бюллетеней, и 44,7% поддержали Сандерса, а 34,2% - Байдена. Однако там разыгрывается минимальное число кандидатов на партийный съезд – всего 14 человек.

В Миссисипи подсчитано 10% голосов, Байден пока набирает 81,9%, Сандерс – 14,5%. В Миссури обработано 6% бюллетеней, у Байдена - 49,5%, у Сандерса – 24,1%.

Всего по результатам праймериз будут распределены голоса 352 делегатов, которые на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты от Демократической партии.

Ведущие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.