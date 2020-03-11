В Пакистане число заразившихся коронавирусом возросло до 19

"За последние 24 часа число случаев заболевания в Пакистане увеличилось более чем вдвое. В этом нет ничего удивительного. Болезнь распространилась в 106 странах. Все 19 случаев привезли это из-за границы. Все заболевшие стабильны. Данных о местном распространении вируса пока нет", - написал он в Twitter.