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В Пакистане число заразившихся коронавирусом возросло до 19
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РИА Новости

В Пакистане число заразившихся коронавирусом возросло до 19

08:52 11.03.2020
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом в Пакистане выросло до 19, сообщил помощник премьера страны по вопросам здравоохранения Зафар Мирза.
"За последние 24 часа число случаев заболевания в Пакистане увеличилось более чем вдвое. В этом нет ничего удивительного. Болезнь распространилась в 106 странах. Все 19 случаев привезли это из-за границы. Все заболевшие стабильны. Данных о местном распространении вируса пока нет", - написал он в Twitter.
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Ранее Мирза сообщил, что один пациент в Пакистане уже выздоровел и выписался из больницы, ещё один близок к выписке.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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