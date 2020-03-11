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Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом
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РИА Новости

Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом

08:17 11.03.2020 (обновлено: 12:25 11.03.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКлещи
Клещи
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Клещи. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные регионы по заболеваемости клещевым энцефалитом, из прилегающих к Подмосковью — это Тверская и Ярославская области, сообщается на сайте ведомства в среду.

"В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики — клещи. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной по КВЭ", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в ведомстве напомнили: чтобы защититься от клещей, следует правильно одеваться. К примеру, рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой, при этом она должна быть заправлена в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой. Также в ведомстве напомнили, что следует пользоваться отпугивающими средствами для открытых участков тела и одежды. Добавляется, что на природе нужно периодически осматривать свою одежду и тело.
Роспотребнадзор отметил, что все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты.
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"В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача", — говорится в сообщении ведомства. Весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо закончить за две недели до выезда на природу.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как снять клеща. Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике или любом травматологическом пункте, поскольку снимать его следует очень осторожно.
Если же клеща удалили самостоятельно, его нужно отправить на исследование в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" или другие лаборатории, проводящие такие исследования.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тверская областьМосковская область (Подмосковье)Ярославская областьОбщество
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