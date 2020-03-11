Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом

"В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики — клещи. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной по КВЭ", — говорится в сообщении.
"В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача", — говорится в сообщении ведомства. Весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо закончить за две недели до выезда на природу.