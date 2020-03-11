Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом

"В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики — клещи. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной по КВЭ", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве напомнили: чтобы защититься от клещей, следует правильно одеваться. К примеру, рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой, при этом она должна быть заправлена в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой. Также в ведомстве напомнили, что следует пользоваться отпугивающими средствами для открытых участков тела и одежды. Добавляется, что на природе нужно периодически осматривать свою одежду и тело.