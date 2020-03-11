В Австралии число зараженных коронавирусом достигло 112 человек

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австралии достигло 112, сообщает министерство здравоохранения страны.
Специалисты отмечают, что 24 человека из 112 заболевших уже излечились.
"По состоянию на 11.00 11 марта 2020 года в Австралии 112 подтвержденных случаев коронавируса (COVID-19), включая три смерти", - говорится в заявлении министерства.
Самое большое количество случаев заражения вирусом медики выявили в штате Новый Южный Уэльс - 60 больных.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.