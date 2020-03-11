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В Австралии число зараженных коронавирусом достигло 112 человек
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РИА Новости

В Австралии число зараженных коронавирусом достигло 112 человек

08:13 11.03.2020 (обновлено: 08:20 11.03.2020)
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© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди в масках
Люди в масках
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Люди в масках. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австралии достигло 112, сообщает министерство здравоохранения страны.
Специалисты отмечают, что 24 человека из 112 заболевших уже излечились.
"По состоянию на 11.00 11 марта 2020 года в Австралии 112 подтвержденных случаев коронавируса (COVID-19), включая три смерти", - говорится в заявлении министерства.
Самое большое количество случаев заражения вирусом медики выявили в штате Новый Южный Уэльс - 60 больных.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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