На Камчатке сгорел скотник на 500 квадратов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Скотник с деревянной крышей сгорел в ночь на среду в селе Тиличики Скотник с деревянной крышей сгорел в ночь на среду в селе Тиличики Камчатского края , сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило спасателям в 2.42 местного времени.

"Пожар произошёл в одноэтажном бетонном здании скотника с деревянной крышей. Из-за позднего сообщения о пожаре на момент прибытия огнеборцев кровля скотника горела уже по всей площади", - говорится в сообщении.

Борьба с огнем заняла около 9 часов. Спасти здание не удалось, оно сгорело на всей площади - 500 квадратных метров.