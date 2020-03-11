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На Камчатке сгорел скотник на 500 квадратов
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РИА Новости

На Камчатке сгорел скотник на 500 квадратов

07:52 11.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Скотник с деревянной крышей сгорел в ночь на среду в селе Тиличики Камчатского края, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило спасателям в 2.42 местного времени.
"Пожар произошёл в одноэтажном бетонном здании скотника с деревянной крышей. Из-за позднего сообщения о пожаре на момент прибытия огнеборцев кровля скотника горела уже по всей площади", - говорится в сообщении.
Борьба с огнем заняла около 9 часов. Спасти здание не удалось, оно сгорело на всей площади - 500 квадратных метров.
По данным представителя экстренных служб региона, в помещении были животные, спасти их не удалось.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
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