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Стэнфордский университет перейдет на дистанционное обучение
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РИА Новости

Стэнфордский университет перейдет на дистанционное обучение

07:51 11.03.2020
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© Flickr.comСтэнфордский университет
Стэнфордский университет
© Flickr.com
Стэнфордский университет. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Стэнфордский университет, один из самых авторитетных в США, временно переходит на дистанционное обучение на фоне распространения нового типа коронавируса.
"Стэнфорд начнет весеннюю четверть вовремя, но мы будем использовать виртуальное обучение вместо очных занятий до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении президента университета Марка Тессье-Лавиня, опубликованном на сайте университета.
Отмечается, что весенняя четверть начнется 30 марта.
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