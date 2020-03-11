Стэнфордский университет перейдет на дистанционное обучение

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Стэнфордский университет, один из самых авторитетных в США, временно переходит на дистанционное обучение на фоне распространения нового типа коронавируса.
"Стэнфорд начнет весеннюю четверть вовремя, но мы будем использовать виртуальное обучение вместо очных занятий до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении президента университета Марка Тессье-Лавиня, опубликованном на сайте университета.
Отмечается, что весенняя четверть начнется 30 марта.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.