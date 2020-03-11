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В ДФО сокращения прошли на ведущем авиаремонтном предприятии
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РИА Новости

В ДФО сокращения прошли на ведущем авиаремонтном предприятии

07:49 11.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Сотрудник во время работы в цехе
 Сотрудник во время работы в цехе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник во время работы в цехе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Более 50 ремонтников 322-го авиаремонтного завода в селе Воздвиженка в Приморье уволены по сокращению штата, сообщает Федерация Профсоюзов Приморского края.
"Пятьдесят четыре работника 322-го авиаремонтного завода в селе Воздвиженка уволены с 10 марта по причине сокращения численности и штата", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК). Отмечается, что 322-ой авиаремонтный завод уже работает в режиме сокращенной 3-дневной недели и только в 2019 году потерял более 200 человек.
Завод является ведущим предприятием по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации в ДФО. Здесь ремонтируют авиатехнику третьего и четвертого поколения: самолеты Су-24 (МР),Су-17 (Су-22), Су-25 (УБ), Су-27 (УБ), вертолеты Ми-8,Ка-27ПС (ПЛ), Ка-29,Ка-32, а также самолеты легкомоторной авиации Ан-2, Як-52.
Митинг солидарности с крупнейшим в России троллейбусным заводом Тролза, расположенным в городе Энгельс, Саратовской области. 20 апреля 2019
4 сентября 2019, 20:11
Крупнейший в России троллейбусный завод приостановил сокращение штата
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