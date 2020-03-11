В ДФО сокращения прошли на ведущем авиаремонтном предприятии

"Пятьдесят четыре работника 322-го авиаремонтного завода в селе Воздвиженка уволены с 10 марта по причине сокращения численности и штата", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК). Отмечается, что 322-ой авиаремонтный завод уже работает в режиме сокращенной 3-дневной недели и только в 2019 году потерял более 200 человек.