В ДФО сокращения прошли на ведущем авиаремонтном предприятии

ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Более 50 ремонтников 322-го авиаремонтного завода в селе Воздвиженка в Приморье уволены по сокращению штата, сообщает Федерация Профсоюзов Приморского края.
"Пятьдесят четыре работника 322-го авиаремонтного завода в селе Воздвиженка уволены с 10 марта по причине сокращения численности и штата", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК). Отмечается, что 322-ой авиаремонтный завод уже работает в режиме сокращенной 3-дневной недели и только в 2019 году потерял более 200 человек.
Завод является ведущим предприятием по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации в ДФО. Здесь ремонтируют авиатехнику третьего и четвертого поколения: самолеты Су-24 (МР),Су-17 (Су-22), Су-25 (УБ), Су-27 (УБ), вертолеты Ми-8,Ка-27ПС (ПЛ), Ка-29,Ка-32, а также самолеты легкомоторной авиации Ан-2, Як-52.
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