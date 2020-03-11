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2020-03-11T14:11+0300
https://ria.ru/20200311/1568412273.html
Источник рассказал о состоянии замглавы ЯНАО
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568419466_29:27:440:258_1036x0_80_0_0_e473dcbc8009d0e932aa4417913fffdf.png
РИА Новости

Источник рассказал о состоянии замглавы ЯНАО

07:47 11.03.2020 (обновлено: 14:11 11.03.2020)
15307
© Фото : сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаАльбина Свинцова
Альбина Свинцова
© Фото : сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Альбина Свинцова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мар — РИА Новости. Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, глава регионального департамента финансов Альбина Свинцова, о нападении на дом которой в Подмосковье сообщили СМИ, находится на больничном, заявил РИА Новости источник в окружном правительстве.
Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что в Подмосковье совершено нападение на дом Свинцовой. Преступники, по информации канала, избили ее мужа, после чего вынесли из дома крупную сумму и скрылись.
В пресс-службе подмосковного главка МВД отмечали, что по факту нападения на частный дом в городском округе Люберцы полицейские проводят проверку, устанавливая причастных к случившемуся. Источник в правоохранительных органах подтверждал РИА Новости, что нападение совершено на дом Свинцовой.
"Альбина Петровна Свинцова на больничном", — сказал в среду источник в правительстве ЯНАО, не уточнив, связано ли это с указанным инцидентом.
В приемной замгубернатора Ямала РИА Новости сообщили, что Свинцовой нет на рабочем месте, добавив, что не в курсе сообщений о нападении на дом чиновницы.
Эмблема на форме сотрудника полиции
Вчера, 05:53
СМИ пишет о краже €200 тысяч из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье
531763210
Обсудить 4
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Московская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Я все деньги храню на карте. Потому что мне нечего скрывать от государства. Почему замглавы ЯНАО держит дома наличными крупые суммы денег? А?))
11 марта, 12:45
Дмитрий Муромцев
1220000
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