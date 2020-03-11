Источник рассказал о состоянии замглавы ЯНАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мар — РИА Новости. Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, глава регионального департамента финансов Альбина Свинцова, о нападении на дом которой в Подмосковье сообщили СМИ, находится на больничном, заявил РИА Новости источник в окружном правительстве.
Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что в Подмосковье совершено нападение на дом Свинцовой. Преступники, по информации канала, избили ее мужа, после чего вынесли из дома крупную сумму и скрылись.
В пресс-службе подмосковного главка МВД отмечали, что по факту нападения на частный дом в городском округе Люберцы полицейские проводят проверку, устанавливая причастных к случившемуся. Источник в правоохранительных органах подтверждал РИА Новости, что нападение совершено на дом Свинцовой.
"Альбина Петровна Свинцова на больничном", — сказал в среду источник в правительстве ЯНАО, не уточнив, связано ли это с указанным инцидентом.
В приемной замгубернатора Ямала РИА Новости сообщили, что Свинцовой нет на рабочем месте, добавив, что не в курсе сообщений о нападении на дом чиновницы.