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В "Вертолетах России" рассказали о модернизации Ка-32
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РИА Новости

В "Вертолетах России" рассказали о модернизации Ка-32

07:42 11.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВертолет Ка-32
Вертолет Ка-32
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-32 . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" планирует до конца текущего года создать первый опытный образец модернизированного вертолета типа Ка-32 и приступить к его летным испытаниям к началу 2021 года, сообщил журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.
"Работа по глубокой модернизации Ка-32 идет. Мы ожидаем, что до конца года появится первый опытный образец, и мы приступим к первым летным испытаниям. Конец этого года - начало следующего", - сказал Богинский в Новосибирске в среду.
Он отметил, что в планы холдинга в первую очередь входит модернизация парка тех вертолетов, которые есть у основных эксплуатантов в Южной Корее, Европе, Турции и Китае.
"Плюс существуют определенные надежды на реализацию модернизированных вертолетов полностью новых. Думаю, ... что после завершения летных испытаний можно будет говорить о поставке до пяти вертолетов в год новых и о модернизации трех-пяти в год", - сообщил Богинский.
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ОДК впервые показала на выставке новый двигатель для вертолета Ка-32
Программа модернизации многоцелевых вертолетов Ка-32 была впервые представлена на выставке HeliRussia в мае 2019 года. Она включает оснащение машин "стеклянной" кабиной с системой бортового радиоэлектронного оборудования, более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 и новым водяным баком с цифровым управлением СП-32, позволяющим более эффективно забирать и сбрасывать до 4 тонн воды. Новая модель получила индекс Ка-32А11М.
Южная Корея является крупнейшим в мире после России рынком для вертолетов серии Ка-32. Согласно данным южнокорейской системы управления безопасностью полетов, в гражданской авиации сейчас используется 41 вертолет моделей Ка-32Т и Ка-32А, средний возраст флота – 20 лет.
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