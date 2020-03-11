В "Вертолетах России" рассказали о модернизации Ка-32

НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Холдинг " Холдинг " Вертолеты России " планирует до конца текущего года создать первый опытный образец модернизированного вертолета типа Ка-32 и приступить к его летным испытаниям к началу 2021 года, сообщил журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский

"Работа по глубокой модернизации Ка-32 идет. Мы ожидаем, что до конца года появится первый опытный образец, и мы приступим к первым летным испытаниям. Конец этого года - начало следующего", - сказал Богинский в Новосибирске в среду.

Европе, Турции и Китае. Он отметил, что в планы холдинга в первую очередь входит модернизация парка тех вертолетов, которые есть у основных эксплуатантов в Южной Корее

"Плюс существуют определенные надежды на реализацию модернизированных вертолетов полностью новых. Думаю, ... что после завершения летных испытаний можно будет говорить о поставке до пяти вертолетов в год новых и о модернизации трех-пяти в год", - сообщил Богинский.

Программа модернизации многоцелевых вертолетов Ка-32 была впервые представлена на выставке HeliRussia в мае 2019 года. Она включает оснащение машин "стеклянной" кабиной с системой бортового радиоэлектронного оборудования, более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 и новым водяным баком с цифровым управлением СП-32, позволяющим более эффективно забирать и сбрасывать до 4 тонн воды. Новая модель получила индекс Ка-32А11М.