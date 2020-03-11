В Таиланде зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

БАНГКОК, 11 мар – РИА Новости. Шесть новых случаев заражения вирусом COVID-19 зарегистрированы в среду в Таиланде, еще один из ранее заразившихся выздоровел и выписан из больницы, сообщил на брифинге для СМИ в Бангкоке глава центра инфекционных болезней министерства здравоохранения Таиланда Сопхон Иамсиритхавон.
Таким образом, с начала вспышки лечение в больницах Таиланда прошли и проходят 59 пациентов, 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека находятся в больницах, сообщил он.
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Чиновник уточнил, что двое заразившихся работают в столичном аэропорту "Суваннапхум". Один из них - офицер иммиграционной полиции.
"Третий пациент, гражданин Таиланда 25 лет, инженер, не выезжавший из страны, заразился, по-видимому, во время одной из своих поездок по Таиланду при посещении мест, в которых часто бывают иностранцы. Он сначала обратился в частную больницу с воспалением легких", - продолжил глава центра инфекционных болезней.
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По его словам, еще одна пациентка, гражданка Таиланда 27 лет, заразилась в Южной Корее, откуда недавно вернулась. Пятый пациент этого дня – гражданин Таиланда 40 лет, вернувшийся недавно из Японии.
"С этим пациентом произошел несчастный случай, в результате которого он получил перелом и оказался в больнице. Так как он недавно был в Японии, ему был сделан анализ на коронавирус, который оказался положительным", - сказал представитель минздрава Таиланда.
Шестым пациентом, по словам представителя минздрава, оказался 36-летний бизнесмен из Сингапура, владеющий фирмой в Таиланде.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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