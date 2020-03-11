В Таиланде зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

"Третий пациент, гражданин Таиланда 25 лет, инженер, не выезжавший из страны, заразился, по-видимому, во время одной из своих поездок по Таиланду при посещении мест, в которых часто бывают иностранцы. Он сначала обратился в частную больницу с воспалением легких", - продолжил глава центра инфекционных болезней.