В Приморье проверят музейный центр, где задолжали строителям

ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура с привлечением сотрудников Роспотребнадзора начала проверку соблюдения трудового и санитарного законодательства на строительстве музейно-театрального комплекса на острове Русском во Владивостоке, где строители заявили о долгах по зарплате, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
Ранее один из строителей комплекса сообщил РИА Новости, что работники компании ООО "Стройтрансгаз-Восток" собрались у отдела кадров и отказываются работать до погашения долга по зарплате за февраль. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что прокурор выехал на место. Следователи также начали проверку, изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации
"Прокуратурой с привлечением Гострудинспекции и Роспотребнадзора в настоящее время организована проверка соблюдения трудового законодательства и санитарно-эпидемиологического законодательства в части условий пребывания работников-вахтовиков", - сказал собеседник.
Один из строителей также рассказал РИА Новости, что часть работников стройки селят в общежитиях с плохими условиями жизни, а часть - в хостелах в городе, где нет возможности помыться и посушить одежду.
Комментарием "СТГ-Восток" (Москва) РИА Новости пока не располагает.
Власти РФ поставили задачу создать в регионах культурные комплексы, включающие филиалы известных учреждений, художественные, музыкальные и театральные образовательные учреждения. До конца 2023 года такие центры должны быть построены в четырех городах - Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.
Проект многофункционального культурного центра во Владивостоке состоит из двух площадок. В районе улицы Аксаковской будут размещены концертный зал, музей и здание высшей школы музыкального и театрального искусства. На второй площадке на острове Русском планируется построить хореографическую, музыкальную и среднюю общеобразовательную школы и интернат для детей, которые будут обучаться музыке и балету, а также жилье для сотрудников культурно-образовательного центра.