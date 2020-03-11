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2020-03-11T07:33+0300
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В Приморье проверят музейный центр, где задолжали строителям
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РИА Новости

В Приморье проверят музейный центр, где задолжали строителям

07:33 11.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура с привлечением сотрудников Роспотребнадзора начала проверку соблюдения трудового и санитарного законодательства на строительстве музейно-театрального комплекса на острове Русском во Владивостоке, где строители заявили о долгах по зарплате, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
Ранее один из строителей комплекса сообщил РИА Новости, что работники компании ООО "Стройтрансгаз-Восток" собрались у отдела кадров и отказываются работать до погашения долга по зарплате за февраль. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что прокурор выехал на место. Следователи также начали проверку, изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации
"Прокуратурой с привлечением Гострудинспекции и Роспотребнадзора в настоящее время организована проверка соблюдения трудового законодательства и санитарно-эпидемиологического законодательства в части условий пребывания работников-вахтовиков", - сказал собеседник.
Один из строителей также рассказал РИА Новости, что часть работников стройки селят в общежитиях с плохими условиями жизни, а часть - в хостелах в городе, где нет возможности помыться и посушить одежду.
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Комментарием "СТГ-Восток" (Москва) РИА Новости пока не располагает.
Власти РФ поставили задачу создать в регионах культурные комплексы, включающие филиалы известных учреждений, художественные, музыкальные и театральные образовательные учреждения. До конца 2023 года такие центры должны быть построены в четырех городах - Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.
Проект многофункционального культурного центра во Владивостоке состоит из двух площадок. В районе улицы Аксаковской будут размещены концертный зал, музей и здание высшей школы музыкального и театрального искусства. На второй площадке на острове Русском планируется построить хореографическую, музыкальную и среднюю общеобразовательную школы и интернат для детей, которые будут обучаться музыке и балету, а также жилье для сотрудников культурно-образовательного центра.
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Остров РусскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
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