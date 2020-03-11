В Приморье проверят музейный центр, где задолжали строителям

ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура с привлечением сотрудников Прокуратура с привлечением сотрудников Роспотребнадзора начала проверку соблюдения трудового и санитарного законодательства на строительстве музейно-театрального комплекса на острове Русском во Владивостоке , где строители заявили о долгах по зарплате, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.

Ранее один из строителей комплекса сообщил РИА Новости, что работники компании ООО "Стройтрансгаз-Восток" собрались у отдела кадров и отказываются работать до погашения долга по зарплате за февраль. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что прокурор выехал на место. Следователи также начали проверку, изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации

"Прокуратурой с привлечением Гострудинспекции и Роспотребнадзора в настоящее время организована проверка соблюдения трудового законодательства и санитарно-эпидемиологического законодательства в части условий пребывания работников-вахтовиков", - сказал собеседник.

Один из строителей также рассказал РИА Новости, что часть работников стройки селят в общежитиях с плохими условиями жизни, а часть - в хостелах в городе, где нет возможности помыться и посушить одежду.

Комментарием "СТГ-Восток" (Москва) РИА Новости пока не располагает.

Власти РФ поставили задачу создать в регионах культурные комплексы, включающие филиалы известных учреждений, художественные, музыкальные и театральные образовательные учреждения. До конца 2023 года такие центры должны быть построены в четырех городах - Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.