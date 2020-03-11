Австралия направит 1,6 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

"Сегодня 2,4 миллиарда долларов направляются на определяемые спросом программы, чтобы поддержать здоровье и благополучие австралийцев", - заявил Моррисон.

Он отметил, что почти 1,2 миллиарда (780 миллионов долларов США) будут расходованы уже в этом финансовом году в связи с воздействием вируса.