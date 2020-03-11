Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T07:25+0300
https://ria.ru/20200311/1568411920.html
Австралия направит 1,6 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568386203_0:0:1921:1080_1036x0_80_0_0_0277ef4938a41fc7119ae7b069d4942e.jpg
РИА Новости

Австралия направит 1,6 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

07:25 11.03.2020
424
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что власти страны намерены выделить 2,4 миллиарда австралийских долларов (1,56 миллиарда долларов США) на борьбу с коронавирусом.
"Сегодня 2,4 миллиарда долларов направляются на определяемые спросом программы, чтобы поддержать здоровье и благополучие австралийцев", - заявил Моррисон.
Он отметил, что почти 1,2 миллиарда (780 миллионов долларов США) будут расходованы уже в этом финансовом году в связи с воздействием вируса.
Премьер также заявил, что Австралия продлевает запрет на въезд из Италии, начиная со среды. При этом граждане Австралии, возвращающиеся из Италии, будут изолированы.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
413010
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСкотт МоррисонАвстралияВ мире
Рекомендуем
Люди в масках
В Австралии число зараженных коронавирусом достигло 112 человек
Сотрудники медицинского стационара
На Ямайке зафиксировали первый случай коронавируса
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
Google рекомендовала своим сотрудникам работать на дому из-за COVID-19
Туристы в защитных костюмах и масках в Венеции
В посольстве рассказали россиянам, как передвигаться по Италии
Стэнфордский университет
Стэнфордский университет перейдет на дистанционное обучение
На набережной города Витториоза
Мальта ограничила транспортное сообщение с европейскими странами
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
Машины скорой помощи в Австралии
В Австралии пять человек погибли при крушении самолета, сообщает СМИ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал правительства активизироваться в борьбе с COVID-19
Человек в маске
В Гондурасе зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом
Медицинский работник в защитном костюме
В Китае выздоровели cвыше 76% зараженных коронавирусом
Самолет Boeing 737 Max
СМИ оценило потери Boeing из-за проблем с 737 Max
Круизное судно Grand Princess в Сан-Франциско
В США более половины пассажиров покинули лайнер Grand Princess
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден во время выступления на предвыборном митинге в супервторник в Лос-Анджелесе
Джо Байден заявил об общей цели с Берни Сандерсом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
03:09Советник Асада оценил договоренности по Идлибу
03:06Кабмин обсудит ответственность за безбилетный проезд в транспорте
Лента новостейМолния