Австралия направит 1,6 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что власти страны намерены выделить 2,4 миллиарда австралийских долларов (1,56 миллиарда долларов США) на борьбу с коронавирусом.
"Сегодня 2,4 миллиарда долларов направляются на определяемые спросом программы, чтобы поддержать здоровье и благополучие австралийцев", - заявил Моррисон.
Он отметил, что почти 1,2 миллиарда (780 миллионов долларов США) будут расходованы уже в этом финансовом году в связи с воздействием вируса.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
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