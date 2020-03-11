В США более половины пассажиров покинули лайнер Grand Princess

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Более половины пассажиров сошли на берег в Более половины пассажиров сошли на берег в США и покинули круизный лайнер Grand Princess, где ранее был обнаружен коронавирус , говорится в распространенном в среду сообщении компании-оператора судна Princess Cruises.

"По состоянию на 19.00 10 марта (02.00 мск 11 марта) Princess Cruises может подтвердить, что в общей сложности с борта Grand Princess сошли на берег 1406 человек", - говорится в сообщении.

Всего на борту Grand Princess находились 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны.

Как сообщалось ранее, сначала выпускают жителей штата Калифорния , где в порту города Окленд находится судно, а также граждан Канады Великобритании . Последних сразу отправляют чартерными рейсами на родину. Граждан США распределят по четырем военным базам, где они пройдут проверку на коронавирус и проведут необходимое время в карантине.

Экипаж судна не будет покидать его, и после того как все пассажиры сойдут, лайнер опять отойдет от берега. Команда пройдет необходимые процедуры на борту.