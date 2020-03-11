В посольстве рассказали россиянам, как передвигаться по Италии

Туристы в защитных костюмах и масках в Венеции

Туристы в защитных костюмах и масках в Венеции

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В посольстве России в В посольстве России в Италии разъяснили, как соотечественникам передвигаться по Италии во время эпидемии коронавируса с учетом мер, принятых итальянским правительством.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявил, что передвижение по всей территории страны ограничено в связи со вспышкой коронавируса. Перемещаться между регионами можно только "по необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем".

Посольство РФ отмечает, всем, кто намеревается передвигаться по территории Италии, необходимо заполнить специальную форму, в которой указывается обоснование причины передвижения. Граждане России, желающие вернуться на родину, должны в качестве причины указать пункт "возвращение к месту проживания".

Однако в сообщении отмечается, что в вылете будет отказано тем соотечественниками, у кого есть вид на жительства в Италии или гражданство этой страны. Такое обстоятельство будет рассматривается как подтверждение постоянного проживания в Италии и "наличие регистрации по месту жительства в России не принимается в качестве основания для вылета".

"Иностранному гражданину предоставляется право вылететь на основании заявленного "возвращения к месту жительства" лишь в случае намерения переехать на постоянное место жительства за рубеж или к месту постоянного проживания за границей Италии", - поясняется в заявлении посольства.

В Италии в настоящее время зафиксированы более 10,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, 1004 человека уже выздоровели, 631 скончались.