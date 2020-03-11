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В посольстве рассказали россиянам, как передвигаться по Италии
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РИА Новости

В посольстве рассказали россиянам, как передвигаться по Италии

07:17 11.03.2020 (обновлено: 10:36 11.03.2020)
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© REUTERS / Manuel SilvestriТуристы в защитных костюмах и масках в Венеции
Туристы в защитных костюмах и масках в Венеции
© REUTERS / Manuel Silvestri
Туристы в защитных костюмах и масках в Венеции
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В посольстве России в Италии разъяснили, как соотечественникам передвигаться по Италии во время эпидемии коронавируса с учетом мер, принятых итальянским правительством.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявил, что передвижение по всей территории страны ограничено в связи со вспышкой коронавируса. Перемещаться между регионами можно только "по необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем".
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Посольство РФ отмечает, всем, кто намеревается передвигаться по территории Италии, необходимо заполнить специальную форму, в которой указывается обоснование причины передвижения. Граждане России, желающие вернуться на родину, должны в качестве причины указать пункт "возвращение к месту проживания".
Однако в сообщении отмечается, что в вылете будет отказано тем соотечественниками, у кого есть вид на жительства в Италии или гражданство этой страны. Такое обстоятельство будет рассматривается как подтверждение постоянного проживания в Италии и "наличие регистрации по месту жительства в России не принимается в качестве основания для вылета".
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"Иностранному гражданину предоставляется право вылететь на основании заявленного "возвращения к месту жительства" лишь в случае намерения переехать на постоянное место жительства за рубеж или к месту постоянного проживания за границей Италии", - поясняется в заявлении посольства.
В Италии в настоящее время зафиксированы более 10,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, 1004 человека уже выздоровели, 631 скончались.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
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ТуризмКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаИталияВ мире
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