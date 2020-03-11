Джо Байден заявил об общей цели с Берни Сандерсом

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Бывший вице-президент США и один из кандидатов от Демократической партии в президенты США Джо Байден поблагодарил своего главного конкурента сенатора Берни Сандерса и заявил об их общей цели.
" Я хочу поблагодарить Берни Сандерса и его сторонников за их неиссякаемую энергию и энтузиазм. У нас общая цель, и вместе мы победим Дональда Трампа", - сказал он в среду, выступая перед сторонниками в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Его выступление транслировал телеканал CNN.
По его словам, если Трампу дать еще четыре года у власти, он коренным образом изменит страну, чего, по мнению Байдена, допускать нельзя.
Байден лидирует на прошедших во вторник в шести штатах праймериз. Согласно прогнозам СМИ, он одерживает победу в Мичигане, Миссури и Миссисипи. В Айдахо, Северной Дакоте и Вашингтоне он тоже лидирует, сообщает телеканал Fox News.