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2020-03-11T07:15+0300
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Джо Байден заявил об общей цели с Берни Сандерсом
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РИА Новости

Джо Байден заявил об общей цели с Берни Сандерсом

07:15 11.03.2020
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© REUTERS / Mike BlakeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден во время выступления на предвыборном митинге в "супервторник" в Лос-Анджелесе
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден во время выступления на предвыборном митинге в супервторник в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Бывший вице-президент США и один из кандидатов от Демократической партии в президенты США Джо Байден поблагодарил своего главного конкурента сенатора Берни Сандерса и заявил об их общей цели.
" Я хочу поблагодарить Берни Сандерса и его сторонников за их неиссякаемую энергию и энтузиазм. У нас общая цель, и вместе мы победим Дональда Трампа", - сказал он в среду, выступая перед сторонниками в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Его выступление транслировал телеканал CNN.
По его словам, если Трампу дать еще четыре года у власти, он коренным образом изменит страну, чего, по мнению Байдена, допускать нельзя.
Байден лидирует на прошедших во вторник в шести штатах праймериз. Согласно прогнозам СМИ, он одерживает победу в Мичигане, Миссури и Миссисипи. В Айдахо, Северной Дакоте и Вашингтоне он тоже лидирует, сообщает телеканал Fox News.
Трансляция теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии
Вчера, 05:06
Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
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