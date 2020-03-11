Джо Байден заявил об общей цели с Берни Сандерсом

" Я хочу поблагодарить Берни Сандерса и его сторонников за их неиссякаемую энергию и энтузиазм. У нас общая цель, и вместе мы победим Дональда Трампа", - сказал он в среду, выступая перед сторонниками в Филадельфии, штат Пенсильвания.