Исследование показало, какие кошмары снятся российским автовладельцам

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Каждый пятый автовладелец в Каждый пятый автовладелец в России видит сны, в которых угоняют его машину. К таким выводам пришли эксперты компании "Delta Системы безопасности".

Исследование, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости, основано на данных опроса более чем 1,1 тысячи автовладельцев в 30 городах России. Тематика вопросов касалась безопасности автомобилей и опасений их собственников.

"Оказалось, что 58% российских автовладельцев задумывались об угрозе угона. Для более чем 3,5% респондентов это стало чуть ли не манией — они признались, что этот страх преследует их постоянно. Каждый пятый владелец машины (22%) видит сны, в которых ее угоняют. В отдельных случаях эти сны оказались вещими", — говорится в отчете.

Большинство опрошенных сказали, что после угона автомобиля они сразу звонили в полицию, вторым по популярности оказался ответ "попытался найти автомобиль в другом месте", а третьим — "позвонил друзьям и родственникам".

"Часть респондентов поначалу сочли исчезновение результатом работы эвакуаторов и, прежде всего, решили получить информацию у представителей соответствующих служб. Примечательно, что в пятерку популярных реакций вошла и такая: "ругался, плакал, кричал, принимал алкоголь", — добавляется в исследовании.

Около 59% автовладельцев сталкивались с другими противоправными действиями в отношении своего авто. Среди общего числа подобных преступлений первое место с большим отрывом занимает вскрытие (51% ответов), затем идут "прокол шин" (23%) и прочие виды намеренной порчи имущества (37%). Около 14% ответов пришлись на респондентов, чьи автомобили злоумышленники брали ради короткой поездки ("просто покататься").