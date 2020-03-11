Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T07:32+0300
https://ria.ru/20200311/1568411737.html
Исследование показало, какие кошмары снятся российским автовладельцам
https://cdn21.img.ria.ru/images/152669/29/1526692900_0:300:5760:3540_1036x0_80_0_0_2c91d69d09936d48288cf0e8c21a5d02.jpg
РИА Новости

Исследование показало, какие кошмары снятся российским автовладельцам

07:12 11.03.2020 (обновлено: 07:32 11.03.2020)
2776
© Depositphotos / KzenonМужчина открывает дверь автомобиля
Мужчина открывает дверь автомобиля
© Depositphotos / Kzenon
Мужчина открывает дверь автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Каждый пятый автовладелец в России видит сны, в которых угоняют его машину. К таким выводам пришли эксперты компании "Delta Системы безопасности".
Исследование, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости, основано на данных опроса более чем 1,1 тысячи автовладельцев в 30 городах России. Тематика вопросов касалась безопасности автомобилей и опасений их собственников.
Будильник
1 декабря 2019, 10:00Акценты
Кошмар во сне и наяву. Ученые выяснили, зачем нам снятся плохие сныДля нашего здоровья, оказывается, имеют значение не только продолжительность и качество сна, но и то, что мы видим во сне.
"Оказалось, что 58% российских автовладельцев задумывались об угрозе угона. Для более чем 3,5% респондентов это стало чуть ли не манией — они признались, что этот страх преследует их постоянно. Каждый пятый владелец машины (22%) видит сны, в которых ее угоняют. В отдельных случаях эти сны оказались вещими", — говорится в отчете.
Большинство опрошенных сказали, что после угона автомобиля они сразу звонили в полицию, вторым по популярности оказался ответ "попытался найти автомобиль в другом месте", а третьим — "позвонил друзьям и родственникам".

"Часть респондентов поначалу сочли исчезновение результатом работы эвакуаторов и, прежде всего, решили получить информацию у представителей соответствующих служб. Примечательно, что в пятерку популярных реакций вошла и такая: "ругался, плакал, кричал, принимал алкоголь", — добавляется в исследовании.

Около 59% автовладельцев сталкивались с другими противоправными действиями в отношении своего авто. Среди общего числа подобных преступлений первое место с большим отрывом занимает вскрытие (51% ответов), затем идут "прокол шин" (23%) и прочие виды намеренной порчи имущества (37%). Около 14% ответов пришлись на респондентов, чьи автомобили злоумышленники брали ради короткой поездки ("просто покататься").
"Только 31% опрошенных предприняли конкретные шаги для обеспечения безопасности своего автомобиля, в частности, установили спутниковую противоугонную систему. Оставшееся большинство либо вовсе не намерено приобретать такое оборудование (62%), либо пока еще не приняло решение по этому вопросу (32%). Только 6% из тех, кто еще не пользуется противоугонными системами, планируют обзавестись ими", — отметили эксперты.
Учения по задержанию угонщика автомобиля
20 декабря 2019, 03:35
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
071208
Обсудить 1
РоссияАвтоОбщество
Рекомендуем
Бронированный автомобиль многоцелевого назначения ВПК-Урал
Бронеавтомобиль "ВПК-Урал" впервые поставили за рубеж
Туристы в защитных костюмах и масках в Венеции
В посольстве рассказали россиянам, как передвигаться по Италии
Клещи
Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом
Табло курса обмена доллара к рублю в Москве
Российские банки не фиксируют повышенного спроса на покупку валюты
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае десять из 24 новых случаев коронавируса были завозными
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Россия предоставит защиту задержанному в США Фирсову
Вертолет Ка-32
В "Вертолетах России" рассказали о модернизации Ка-32
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Мартин Хельме
Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса
Мытье рук с мылом
Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
Работа биржи
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Рубли
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
Дмитриева: из-за ослабления рубля подорожают импортные лекарства
Сотрудник в офисе московской биржи
АКРА заявила о близости России к финансовому кризису
Добыча нефти
Нефть дорожает в ожидании снижения добычи в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
03:09Советник Асада оценил договоренности по Идлибу
03:06Кабмин обсудит ответственность за безбилетный проезд в транспорте
Лента новостейМолния