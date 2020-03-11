В Мехико выходца из России ранили при попытке ограбления

"В результате инцидента пассажир мобильной службы такси, которое остановилось на светофоре, получил ссадины от пули на левой щеке, на место были вызваны экстренные службы", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По информации ведомства, сотрудник полиции заметил человека с оружием, угрожающего находившимся в автомобиле людям, и потребовал опустить пистолет. Преступник дважды выстрелил в офицера и был ранен в перестрелке, после чего скрылся на мотоцикле.