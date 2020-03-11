В Мехико выходца из России ранили при попытке ограбления

МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости. Министерство общественной безопасности столицы Мексики сообщило о попытке вооруженного ограбления гражданина "российского происхождения", которую пресек сотрудник местной полиции, пострадавший с касательным огнестрельным ранением щеки доставлен в больницу.
"В результате инцидента пассажир мобильной службы такси, которое остановилось на светофоре, получил ссадины от пули на левой щеке, на место были вызваны экстренные службы", - говорится в сообщении на сайте министерства.
По информации ведомства, сотрудник полиции заметил человека с оружием, угрожающего находившимся в автомобиле людям, и потребовал опустить пистолет. Преступник дважды выстрелил в офицера и был ранен в перестрелке, после чего скрылся на мотоцикле.
Медики диагностировали касательное ранение щеки у 50-летнего уроженца России, после чего он был доставлен в больницу для оказания медпомощи.
Министерства безопасности совместно с персоналом Центра управления и контроля С2 ведут поиски преступника.
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