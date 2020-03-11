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Новое оружие России
2020-03-11T12:02+0300
https://ria.ru/20200311/1568411658.html
Бронеавтомобиль "ВПК-Урал" впервые поставили за рубеж
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РИА Новости

Бронеавтомобиль "ВПК-Урал" впервые поставили за рубеж

06:59 11.03.2020 (обновлено: 12:02 11.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБронированный автомобиль многоцелевого назначения "ВПК-Урал"
Бронированный автомобиль многоцелевого назначения ВПК-Урал
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бронированный автомобиль многоцелевого назначения "ВПК-Урал". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новый российский многоцелевой бронеавтомобиль "ВПК-Урал", который еще проходит предварительные испытания, впервые поставлен зарубежному заказчику, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.

"Машина проходит предварительные испытания, более того — мы одну машину уже продали за рубеж. По требованию заказчика мы сделали ее чуть поменьше — с экипажем восемь человек", — сказал он.

Красовицкий отметил, что "ВПК-Урал" во многом унифицирована с другой разработкой компании — бронеавтомобилем "Атлет" (дальнейшее развитие многоцелевых бронированных машин 4х4), при этом "ВПК-Урал" дешевле этой перспективной модели.

"Очень большое внимание было уделено унификации. Если вы посмотрите на "Атлет" и "ВПК-Урал", то увидите, что переднюю дверь и заднюю можно поменять местами, также можно поменять лобовые окна — левое с правым. Все окна, которые стоят в бортах и дверях, — взаимозаменяемы. Более того, двери с "Атлета" можно переставить на "ВПК-Урал", причем все", — сказал собеседник агентства.

Автомобиль весом 14,5 тонны рассчитан на 12 человек. Машина оснащена отечественным турбодизелем ЯМЗ-536, развивающим мощность 360 лошадиных сил. "ВПК-Урал" способен разгоняться до ста километров в час. Противоминная защита этого автомобиля может противостоять взрывному устройству, эквивалентному шести килограммам тротила.
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1861983126
Обсудить 4
Новое оружие РоссииАлександр КрасовицкийВоенно-промышленная компанияБезопасность
Популярные комментарии
Предлагаю этот день сделать выходным, ура мы продали машину за границу! Ну теперь-то ничто не остановит нас!(интересно поставляли туда тоже за свой счёт)
11 марта, 09:53
КШКирилл Шехтман
61000016
Красивая машина
11 марта, 07:43
МАМихаил А
1000000
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