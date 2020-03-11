Бронеавтомобиль "ВПК-Урал" впервые поставили за рубеж

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новый российский многоцелевой бронеавтомобиль "ВПК-Урал", который еще проходит предварительные испытания, впервые поставлен зарубежному заказчику, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
"Машина проходит предварительные испытания, более того — мы одну машину уже продали за рубеж. По требованию заказчика мы сделали ее чуть поменьше — с экипажем восемь человек", — сказал он.
Красовицкий отметил, что "ВПК-Урал" во многом унифицирована с другой разработкой компании — бронеавтомобилем "Атлет" (дальнейшее развитие многоцелевых бронированных машин 4х4), при этом "ВПК-Урал" дешевле этой перспективной модели.
"Очень большое внимание было уделено унификации. Если вы посмотрите на "Атлет" и "ВПК-Урал", то увидите, что переднюю дверь и заднюю можно поменять местами, также можно поменять лобовые окна — левое с правым. Все окна, которые стоят в бортах и дверях, — взаимозаменяемы. Более того, двери с "Атлета" можно переставить на "ВПК-Урал", причем все", — сказал собеседник агентства.
Автомобиль весом 14,5 тонны рассчитан на 12 человек. Машина оснащена отечественным турбодизелем ЯМЗ-536, развивающим мощность 360 лошадиных сил. "ВПК-Урал" способен разгоняться до ста километров в час. Противоминная защита этого автомобиля может противостоять взрывному устройству, эквивалентному шести килограммам тротила.
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