Бронеавтомобиль "ВПК-Урал" впервые поставили за рубеж

"Очень большое внимание было уделено унификации. Если вы посмотрите на "Атлет" и "ВПК-Урал", то увидите, что переднюю дверь и заднюю можно поменять местами, также можно поменять лобовые окна — левое с правым. Все окна, которые стоят в бортах и дверях, — взаимозаменяемы. Более того, двери с "Атлета" можно переставить на "ВПК-Урал", причем все", — сказал собеседник агентства.