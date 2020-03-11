В Китае десять из 24 новых случаев коронавируса были завозными

За последние сутки в 25 регионах Китая не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Накануне власти Пекина сообщили, что рейсы, прибывающие в Пекин из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, будут обслуживаться в специальной зоне D терминала T3 международного аэропорта "Шоуду". Все пассажиры с этих рейсов будут проходить процедуры карантинного контроля - замер температуры, скрининг, сбор информации, а также пересекать границу и пересаживаться на транзитные рейсы исключительно в зоне T3-D.Таким образом пассажиры из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой будут полностью физически изолированы от потока остальных пассажиров.