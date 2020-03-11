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В Китае десять из 24 новых случаев коронавируса были завозными
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РИА Новости

В Китае десять из 24 новых случаев коронавируса были завозными

06:42 11.03.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Десять из 24 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрированных за последние сутки в Китае, были завозными, говорится в сообщении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Согласно данным, за последние сутки в Китае в общей сложности было зарегистрировано лишь 24 новых случая, из которых 13 – в провинции Хубэй, очаге эпидемии, еще один в провинции Хэйлунцзян. Остальные 10 случаев были завозными, из них шесть были выявлены в Пекине, два – в Шанхае, один – в провинции Шаньдун, один – в провинции Ганьсу.
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За последние сутки в 25 регионах Китая не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ранее в среду власти Пекина сообщили, что эпидемиологические службы города выявили шесть новых завозных случаев заражения COVID-19, пять заболевших приехали из Италии, еще один из США.
В последнее время в Китае, в особенности в крупных городах как Пекин и Шанхай, участились завозные случаи заражения новым типом коронавируса. Пассажиры с коронавирусной инфекцией неоднократно прибывали из Италии и Ирана, также были случая завоза из Великобритании и Испании. В общей сложности, в Китае на данный момент зарегистрировано 79 ввозных случаев заражения.
Накануне власти Пекина сообщили, что рейсы, прибывающие в Пекин из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, будут обслуживаться в специальной зоне D терминала T3 международного аэропорта "Шоуду". Все пассажиры с этих рейсов будут проходить процедуры карантинного контроля - замер температуры, скрининг, сбор информации, а также пересекать границу и пересаживаться на транзитные рейсы исключительно в зоне T3-D.Таким образом пассажиры из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой будут полностью физически изолированы от потока остальных пассажиров.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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