В Китае десять из 24 новых случаев коронавируса были завозными

Согласно данным, за последние сутки в Китае в общей сложности было зарегистрировано лишь 24 новых случая, из которых 13 – в провинции Хубэй, очаге эпидемии, еще один в провинции Хэйлунцзян. Остальные 10 случаев были завозными, из них шесть были выявлены в Пекине, два – в Шанхае, один – в провинции Шаньдун, один – в провинции Ганьсу.
За последние сутки в 25 регионах Китая не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
В последнее время в Китае, в особенности в крупных городах как Пекин и Шанхай, участились завозные случаи заражения новым типом коронавируса. Пассажиры с коронавирусной инфекцией неоднократно прибывали из Италии и Ирана, также были случая завоза из Великобритании и Испании. В общей сложности, в Китае на данный момент зарегистрировано 79 ввозных случаев заражения.
Накануне власти Пекина сообщили, что рейсы, прибывающие в Пекин из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, будут обслуживаться в специальной зоне D терминала T3 международного аэропорта "Шоуду". Все пассажиры с этих рейсов будут проходить процедуры карантинного контроля - замер температуры, скрининг, сбор информации, а также пересекать границу и пересаживаться на транзитные рейсы исключительно в зоне T3-D.Таким образом пассажиры из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой будут полностью физически изолированы от потока остальных пассажиров.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса