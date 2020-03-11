В Египте 48 пассажиров покинули лайнер, где обнаружили коронавирус

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Почти 50 пассажиров покинули находящийся в египетском городе Луксор круизный теплоход, где был зафиксирован коронавирус, сообщает издание Daily News Egypt со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"Сорок восемь пассажиров, чьи результаты анализов на коронавирус оказались отрицательными, покинули теплоход, совершавший круиз по Нилу и находящийся на карантине у города Луксор", - цитирует издание представителей ведомства.
Министр здравоохранения Египта Хала Зайд сообщила в субботу о подтвержденном диагнозе "коронавирус" у 45 человек на борту туристического теплохода, сейчас находящегося в городе Луксор. По ее словам, среди зараженных 19 иностранцев. Позже министр уточнила, что из 45 случаев 11 оказались "негативными" при повторном осмотре. В консульском отделе российского посольства отметили, что россиян среди зараженных коронавирусом в Египте нет.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.