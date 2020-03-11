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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T07:13+0300
https://ria.ru/20200311/1568411430.html
Российские банки не фиксируют повышенного спроса на покупку валюты
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568394076_0:0:3042:1711_1036x0_80_0_0_f746cd94c4b12ce58902fb29e5891aff.jpg
РИА Новости

Российские банки не фиксируют повышенного спроса на покупку валюты

06:25 11.03.2020 (обновлено: 07:13 11.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабло курса обмена доллара к рублю в Москве
Табло курса обмена доллара к рублю в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Табло курса обмена доллара к рублю в Москве
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские банки не фиксируют повышенного спроса на покупку долларов и евро, в их офисах достаточно наличной валюты, чтобы удовлетворить потребность клиентов, следует из информации кредитных организаций, собранных РИА Новости.
Паники и резкого скачка спроса на валютообменные операции не зафиксировали в Сбербанке, ВТБ, банках "Открытие", "Русский Стандарт", МКБ, Росбанке. Клиентов стандартно интересуют доллары и евро, состоятельные клиенты проявляют умеренный интерес к китайским юаням, японской иене и ещё ряду валют, указали в Росбанке.
"Судя по всему, россияне пока предпочли не рисковать и занять выжидательную позицию, наблюдая за ростом курсов доллара и евро", — считают в банке "Русский Стандарт".
В Газпромбанке сообщили РИА Новости, что наблюдают "незначительное увеличение активности" клиентов по валютно-обменным операциям. При этом в кредитной организации не фиксируют увеличение запросов клиентов-физических лиц на досрочное закрытие вкладов.
В кредитных организациях подчеркнули, что в их офисах достаточно наличной валюты, чтобы удовлетворить любой спрос.
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В Россельхозбанке заявили РИА Новости, что из-за ослабления рубля не ожидают существенного влияния на текущую деятельность. А в Совкомбанке отметили, что рассматривают "происходящие события, как отличную возможность заработать". "У нас хороший опыт по итогам 2008 и 2014 годов. Тем более, что Россия сейчас готова во много раз лучше к волатильности на мировых рынках, чем в те периоды", — заявили в банке.

Ситуация на валютном рынке

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
На этом фоне рубль начал ослабляться. На момент открытия торгов в России во вторник доллар стоил 73 рубля, евро — 85 рублей. Однако на фоне мер властей страны и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль. По данным Мосбиржи на вечер вторника, курс доллара с расчетом на завтра составлял 71,76 рубля, евро — 81,28 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютОткрытие (банк)Сбербанк РоссииОПЕКВТБСовкомбанкЭкономика
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