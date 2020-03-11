В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Микроавтобус и фура столкнулись в Ростовской области: четыре человека погибли, пять пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России.
Сообщается, что 11 марта в 03:40 в МЧС на 869-м километре трассы М-4 "Дон" водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro столкнулся с впереди идущей фурой.
"Всего в микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. В результате ДТП пострадали девять человек, из них погибло четыре человека, пять человек доставлены ЦРБ Миллеровского района", — говорится в сообщении.