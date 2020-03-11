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В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой
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РИА Новости

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой

06:13 11.03.2020 (обновлено: 11:53 11.03.2020)
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© Фото : МЧС Ростовской областиМесто ДТП в Миллеровском районе Ростовской области. 11 марта 2020
Место ДТП в Миллеровском районе Ростовской области. 11 марта 2020
© Фото : МЧС Ростовской области
Место ДТП в Миллеровском районе Ростовской области. 11 марта 2020
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Микроавтобус и фура столкнулись в Ростовской области: четыре человека погибли, пять пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России.
Сообщается, что 11 марта в 03:40 в МЧС на 869-м километре трассы М-4 "Дон" водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro столкнулся с впереди идущей фурой.
"Всего в микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. В результате ДТП пострадали девять человек, из них погибло четыре человека, пять человек доставлены ЦРБ Миллеровского района", — говорится в сообщении.
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Вчера, 01:52
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Трасса М-4 "Дон"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьПроисшествия
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