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В США коронавирусом заразились более тысячи человек, сообщает СМИ
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РИА Новости

В США коронавирусом заразились более тысячи человек, сообщает СМИ

06:11 11.03.2020
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© REUTERS / David RyderМедицинский работник у клиники в Киркленде, США
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 тысячу, сообщает газета New York Times со ссылкой на свои подсчеты данных федеральных и местных властей.
По данным газеты, положительная проба зарегистрирована у 1004 человек в 37 штатах и в столичном округе Колумбия. Не менее 31 человека умерли.
При этом университет Джонса Хопкинса, который ведет аналогичные подсчеты, насчитал 971 случай и 28 смертей.
Официальные данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) показывали более 700 заболевших по состоянию на вторник.
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