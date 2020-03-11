В Китае число жертв обрушения отеля достигло 26 человек

"По состоянию на 6.40 (01.40 мск), из-под завалов удалось вытащить 68 человек, из них 26 человек погибли, ведутся поиски еще трех человек", - сообщил телеканал.
Здание отеля Xinjia Express обрушилось 7 марта около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться. После начала эпидемии коронавируса отель использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусом COVID-19.
В отеле в изоляции находились жители из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например, из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.