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В Китае число жертв обрушения отеля достигло 26 человек
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РИА Новости

В Китае число жертв обрушения отеля достигло 26 человек

06:06 11.03.2020
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© REUTERS / cnsphotoСпасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
© REUTERS / cnsphoto
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
ПЕКИН, 11 мар - РИА Новости. Число жертв обрушения отеля в китайской провинции Фуцзянь увеличилось до 26 человек, еще три человека по-прежнему находятся под завалами, сообщает Центральное телевидение Китая.
"По состоянию на 6.40 (01.40 мск), из-под завалов удалось вытащить 68 человек, из них 26 человек погибли, ведутся поиски еще трех человек", - сообщил телеканал.
Здание отеля Xinjia Express обрушилось 7 марта около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться. После начала эпидемии коронавируса отель использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусом COVID-19.
В отеле в изоляции находились жители из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например, из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.
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